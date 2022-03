Nadia Semerozum y Carmen Egea son dos mujeres unidas por una misma pasión: la pintura. Juntas han decidido apostar por una exposición con algunas de sus acuarelas. Esta muestra recibe el nombre de 'Inspiraciones'. Recoge mayoritariamente acuarelas, aunque Carmen también tiene varios cuadros de pintura al óleo. El tema principal es Granada, pero también hay paisajes y figuras humanas. Todas las acuarelas se pueden comprar con un fin solidario, pues la mitad de lo que se consiga recaudar irá destinado a Ucrania para apoyar a una población que suma ya un mes de invasión por parte de las tropas rusas.

Carmen era profesora y comenzó pintando de manera autodidacta porque siempre le ha gustado. Decidió apuntarse a clase de pintura y acudió al taller de Nadia. Ahí se conocieron y empezó a tener gran predilección por la acuarela, ya que la forma que tenía Nadia de enseñarle hacía que le emocionara y le gustase. Fue a clase durante muchos años y al llegar la pandemia empezó a pintar sola en su casa. Al terminar el confinamiento, siguió yendo, pero también pintaba por su cuenta. Más tarde, empezó clases de óleo con el pintor Juan Guillermo Garcés, ahí empezó a hacer paisajes con mucho color y figuras humanas.

Nadia es una mujer ucraniana afincada en Granada desde hace años. Es arquitecta y profesora de pintura. Ella y su marido imparten clase de pintura en un taller que se encuentra en la calle Concepción. La artista cuenta que le gusta sobre todo pintar acuarela. "A la hora de realizar una obra, me fijo mucho en la luz y en las sombras, mis obras tienen mucho contraste, además me fijo en buscar que tengan detalles especiales. Tengo muchas acuarelas sobre Granada ya que siempre voy por aquí observando y lo que me llama la atención hago foto. Después reviso la imagen, si me inspira, entonces empiezo a hacer la acuarela", apunta.

La exposición surgió a raíz de una idea de Carmen, quien se la contó a Juan Guillermo y este la apoyó desde el principio. Carmen afirma que gracias a Juan ha conseguido "tener impulso y seguridad". "Yo que también soy decidida, empecé a buscar sitio y vimos que podíamos hacerla aquí. Tuvimos que pasar por una comisión y cada una mandamos nuestras obras, las aprobaron y finalmente aquí estamos", comenta.

"Agradezco mucho a Andrés Cabanillas, administrador de 'El Sueño del Arte', por la difusión que hace de mis obras, esto me ha animado mucho a realizar la exposición", destaca Carmen.

Esta muestra de acuarelas es la fusión de las obras de Carmen y Nadia. Hay cuadros de ambas y la temática es sobre todo urbana, de paisajes y figuras humanas. Se encuentra en el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada y se podrá visitar hasta este sábado

Todas las acuarelas están a la venta. Estas dos mujeres han decidido que van a donar la mitad de lo que logren recaudar a Ucrania. Debido a la situación en la que se encuentra el país, Carmen y Nadia han querido realizar esta labor solidaria. Además, Nadia añade que es ucraniana y está viendo la situación: "Veo programas en los que hay listas con los productos que más necesitan, pensaba comprar estos productos y los de primeros auxilios que hacen falta en la guerra".

La donación la van a realizar a través de alguna ONG o Parroquias como la de Santo Ángel Custodio, que se encuentra en el barrio del Zaidín, y se encarga de enviar productos de primera necesidad a Ucrania. La exposición 'Inspiraciones' es una obra artística y solidaria a partes iguales.