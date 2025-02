Inquietud entre los vecinos del Zaidín tras la agresión a una pareja

Los agresores de una pareja el pasado sábado en el Zaidín son viejos conocidos en la zona. El pasado 15 de febrero, en torno a las 19:00 horas, un altercado de tráfico con un joven acabó en una agresión multitudinaria a una pareja. El conductor le recriminó a uno de los implicados que circulaba con el patinete por donde no debía, una reprimenda que el joven transformó en una pelea y en una serie de golpes hacia el hombre al salir de su vehículo. Entre varios chicos, todos ellos menores, golpearon en repetidas ocasiones al conductor, mientras que su pareja trataba de disuadirlos. En medio del altercado, uno de los implicados sacó un cuchillo llegando a amenazar a las víctimas de este terrible suceso.

Unos días después de lo ocurrido, la zona de la Hípica y de Fontiveros amanece con relativa calma. Al pasear por sus plazas, varios vecinos aun comentan lo sucedido, extrañados, sobre todo, de que ocurriese por la tarde y no a altas horas de la “madrugada como suelen pasar estas cosas”, comenta uno de los hombres que disfruta de la mañana sentado en un banco de la Plaza de la Hípica. Al ser cuestionados por si han visto algún altercado por el barrio todos contestan lo mismo: “Pasa por la tarde. Por la mañana aquí siempre hay personas mayores y familias y está todo tranquilo, pero por la tarde es cuando vienen”.

Los agresores, un grupo de 15-20 menores, ya son conocidos en el barrio. Un hostelero de la zona comenta que él presenció la pelea ya que al producirse por la tarde aun tenía su establecimiento abierto. Este hombre reconoce que los problemas en la Plaza de la Hípica son habituales e incluso llega a asegurar que la presencia de la Policía en la zona es habitual, aunque él nunca ha tenido ningún problema con los susodichos.

Así mismo, otra comerciante reconoce que, aunque ella no presenció lo ocurrido, “ya son varios clientes los que me han dicho que pasar por la Plaza de Fontiveros a determinadas horas les da miedo. Dicen que siempre hay muy mal ambiente en esa zona y que ni se atreven a atravesar la plaza”.

Aunque son varios los comerciantes y vecinos que aseguran no tener conocimiento de este grupo de menores que causa estragos por la zona, un vecino de la zona reconoce a GranadaDigital que sabe “perfectamente” quienes son. “Por mi trabajo los tengo ubicados porque van todos los días y como vivo por aquí los veo siempre en la Plaza de la Hípica. Son un grupo grande de chavales, no tendrán más de 13 años”, señala este joven al tiempo que detalla que lleva “un par de día sin verlos” ya que la presencia policial en la zona se ha reforzado en los últimos dos días. De hecho, varios vecinos reconocen haber visto varios furgones policiales por la Plaza de la Hípica una vez entrada la tarde noche. Por el momento, lo sucedido el pasado sábado y la presencia de la Policía ha hecho que este grupo de menores no haya vuelto al Zaidín en las últimas horas, pero los vecinos reconocen que "seguro volverán cuando pase la tensión del momento".