Una iniciativa pionera acerca la galaxia a las personas ciegas con vídeos audiodescritos

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), del que forma parte el afiliado a la ONCE Enrique Pérez Montero, totalmente ciego, ha puesto en marcha una iniciativa pionera para acercar el universo a las personas ciegas, que han denominado ‘El universo en palabras‘, dentro de su proyecto Astroaccesible, en colaboración con Cultura Global.

Se trata de la edición de una serie de vídeos audiodescritos de diferentes elementos del cosmos y acaban de publicar el primero de ellos en su Canal de YouTube, según detalla la ONCE en una nota.

Este investigador científico del CSIC y del Instituto de Astrofísica de Andalucía, afiliado a la ONCE desde 2011 por su ceguera, impulsó en 2015 la puesta en marcha de Astroaccesible, un proyecto de divulgación de la astronomía dedicado a la enseñanza y la divulgación entre personas con discapacidad, principalmente ciegas o con discapacidad visual grave, que cuenta con financiación de la Sociedad Española de Astronomía y el apoyo de la ONCE y el IAA.

“A partir de ahí me empecé a dar cuenta de que gran parte, si no todas, de las estrategias que utilizo como investigador son tremendamente eficaces para enseñar astronomía a la gente que ve, no solo a los no videntes. A la gente que ve le encanta tocar las maquetas, escuchar explicaciones que sean completas, no simplemente a limitar a poner una imagen, de una manera que una persona que no vea lo pueda entender”, explica.

Acostumbrado a impartir asesoramiento en materia de audiodescripción de todo tipo de obras de arte, y consciente de que la audiodescripción puede ser también un instrumento adecuado para la astronomía, Pérez Montero ideó ‘El universo en palabras’, con la intención de que las personas ciegas y no ciegas puedan entender a través de la palabra una imagen astronómica para facilitar una mayor comprensión del cosmos.

Se ha publicado un primer vídeo y está previsto que se divulguen otros cuatro más en los próximos meses con objetos de distinta naturaleza y a diferentes distancias, que no son estelares, que incluyen desde galaxias espirales a elípticas, nebulosas o el agujero negro, los más representativos posibles de la inmensidad del universo, para que los amantes de la galaxia aprendan, disfruten admiren la belleza de los distintos objetos que hay dentro de nuestra galaxia, y de otras, que pueden apreciar a través de un telescopio.

Pérez Montero confía en que este nuevo proyecto triunfe y que tanto a los que ven como a los que no ven les resulte inclusivo dado que permite guiar el sentido de la vista y saber en cada momento lo que es la parte de la imagen. “Si te lo van describiendo lo vas viendo y lo vas identificando, encuentras el nexo entre lo que vas viendo y lo que quiere decir”, sostiene.

El proyecto se va a difundir a través de la Unión Astrofísica Internacional y contempla que puedan traducirse los vídeos audiodescritos al inglés para que pueda tener un mayor impacto a nivel global.