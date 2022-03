El ingeniero Karapet Grigoryan, afincado en Granada, gana el premio al Mejor TFM de la Cátedra Aquae

La Cátedra Aquae de Economía del Agua, impulsada por Hidralia y por su Fundación AQUAE y la UNED, ha dado a conocer a los ganadores de la nueva edición de los Premios de la Cátedra, que afianza un año más, a través de sus galardones, su compromiso para potenciar la investigación en torno a la sostenibilidad en las diferentes etapas universitarias.

El Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster ha recaído en ‘La relación entre la producción de energía y el agua en España. Caso particular de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en Granada’, del ingeniero armenio afincado en Granada, Karapet Grigoryan. Se trata del primer estudio sistemático/comparativo de la Huella Hídrica en España en función de las diferentes fuentes de energía (renovables y no renovables). E introduce un nuevo concepto: “Agua Dulce Usada” (Used Fresh Water UFW) –relación entre la cantidad de agua dulce utilizada en la fase de producción de energía y la energía total consumida por volumen de agua tratada– como métrica para cuantificar la eficiencia relativa de las EDARs en su tratamiento del agua.

“Los resultados de mi estudio muestran que desde 1990 hasta 2018 el consumo de electricidad por litro de agua ha aumentado de 9 litros por kW/h a 16 litros por kW/h”, explica Grigoryan. Sin embargo, tras calcular los valores de UFW de las seis EDAR estudiadas en la región de Granada se puede concluir que el desperdicio de agua dulce en comparación con el volumen de agua tratada es insignificante. “Eso me lleva a pensar en cómo conseguir EDARs aún más eficientes desde el punto de vista del consumo energético y de agua dulce. Como ejemplo, estudios preliminares muestran que fomentar el uso de la energía eólica para el funcionamiento de estas instalaciones supondrían un ahorro de más del 95% del agua dulce desperdiciada el todo el proceso”.

Para Karapet, “este premio ha sido como ganar mi primer Óscar. El hecho de que el enfoque que he dado al tema del nexo energía-agua haya sido valorado y premiado por una organización como la Cátedra Aquae me ha dado una gran confianza personal y me anima a seguir creyendo en la importancia del tema. Estoy convencido, además, de que haberlo obtenido va a tener un impacto positivo en mi desarrollo profesional y para conseguir mejores oportunidades laborales”.

Un total de 34 investigaciones, 9 tesis, 11 TFM y 14 TFG, han participado en esta ocasión en los premios que reconocen la excelencia académica de los estudiantes y promueven la investigación en temas relacionados con el binomio agua-economía, y la asunción de la Agenda 2030 en el ámbito universitario. A lo largo de los ocho años de vida de estos galardones se han recibido ya más de 100 tesis doctorales, 68 TFM y 61 TFG.

Como explica la directora de la Cátedra Aquae y miembro del Jurado, Amelia Pérez Zabaleta, “el agua está presente en muchas titulaciones y grados, y es muy grato encontrar que en cada convocatoria se mantienen o se incrementan el número de trabajos que acceden al premio. Todos los proyectos que proceden de las distintas universidades españolas, tanto públicas como privadas, e incluso de universidades extranjeras han recibido las mejores notas en las respectivas instituciones educativas”. La dotación económica de estos premios es de 5.000 € para el autor de la Tesis Doctoral galardonada, 2.500 € para el ganador de Máster y 1.000 € para el de Grado.