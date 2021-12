Sufre un infarto en la UCI tras subir nueve pisos por las escaleras debido a los cortes de luz en la zona Norte

En un comunicado publicado este miércoles por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han denunciado que "los cortes de luz en Distrito Norte de Granada continúan afectando de forma gravísima a la salud de las personas que habitan sus barrios". En concreto, APDHA ha manifestado que "un vecino que sufre cáncer y que viene denunciando la interrupción del suministro eléctrico desde hace años, ha tenido que ser ingresado en la UCI tras subir a pie hasta el noveno piso en el que vive porque el ascensor no funcionaba, una vez más, debido a la falta de luz". Tal como ha relatado su familia a la Asociación, "una vez ingresado ha sufrido un infarto y, actualmente, se encuentra en la UCI".

Desde @APDHAGRANADA nos solidarizamos con Antonio, quien ha tenido que ser hospitalizado por agotamiento al tener que subir y bajar a pie 9°plantas.

Antonio está recibiendo quimioterapia.

Antonio tiene que subir y bajar 9 pisos por los cortes de luz en #DistritoNorte pic.twitter.com/vMMz2tlDzc

La familia del vecino hospitalizado ha querido expresar que "no quiere llamadas de políticos expresando solidaridad, sino soluciones reales y concretas para su situación y la de todo el barrio" en alusión a las continuas llamadas de teléfono recibidas en los últimos días por parte de distintos representantes políticos. Igualmente ha puesto de manifestó que no pueden entender que "haga falta que alguien está al borde de la muerte para empezar a mover las cosas". En este sentido, apenas unos días después de ingresar en la UCI, el bloque que habita este vecino ha observado, sorprendido, que lo que no han logrado en años de denuncias, concentraciones y cartas, sí que parece haberse conseguido ahora: técnicos de Endesa han sido enviados "de urgencia" para garantizar el suministro eléctrico en partes del edificio.

Por su parte, la organización andaluza resalta que, junto a otras organizaciones y asociaciones vecinales del barrio, "llevan años denunciando las consecuencias de estas interrupciones de suministro eléctrico y de cómo afectan a los derechos fundamentales». Advierten que "no es la primera persona ingresada en el hospital debido a esta situación". Además, recuerdan que "esto va más allá de un caso puntual, ya que se trata de una situación estructural de vulneración de derechos". En relación a este caso, APDHA ha señalado que, dentro uno de los procedimientos abiertos tras las denuncias de las organizaciones y asociaciones vecinales reclamando por un deficiente suministro eléctrico, se ha aportado esta semana un informe pericial elaborado por Ingenieros Sin Fronteras durante el mes de noviembre en el que se evidencian graves defectos de las instalaciones de suministro eléctrico. Entre otros defectos graves, han resaltado que el informe pericial ha detectado "la omisión de defectos de protección de las redes de distribución, deficiencias en el mantenimiento preventivo y correctivo de los centros de transformación y defectos graves accesibles a los viandantes".

Ante las últimas declaraciones del Alcalde del Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, le solicitan que "especifique las medidas que el Ayuntamiento está tomando para resolver el gravísimo problema de su ciudad". Solicitan a la Junta de Andalucía que "asuma la responsabilidad que le compete y deje de estar en la sombra" y al Estado que "transforme todas las mesas de negociación en espacios reales de compromisos, que incluyan a las vecinas como interlocutoras". Además, de forma contundente, advierten a Endesa que "la situación de la salud de su padre y de tantas otras vecinas y vecinos, depende directamente de su actuación", en un contexto en el que la luz sigue pagándose a máximos históricos y Endesa sigue anunciando beneficios millonarios.