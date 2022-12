La indigna vida de los perros de caza: "Nos llegan desnutridos y con mucho miedo"

El abandono animal es una de las vergüenzas de la sociedad actual. Los perros son los que más sufren esta lacra, una crueldad para los que están reconocidos como 'el mejor amigo del hombre'. Esta problemática se agrava notablemente cuando se habla de los perros de caza, que en muchas ocasiones son utilizados como una mera herramienta. Las asociaciones Galgos del Sur y Rescate Animal Granada coinciden en la necesidad de hacer frente a la superpoblación, pero también piden que las autoridades y las administraciones se tomen en serio la lucha contra los que maltratan a los canes.

Cuando se habla de perros de caza, el galgo tiene un nombre propio. La asociación Galgos del Sur, ubicada en Córdoba, nació como una protectora general de perros y gatos, pero tomaron un camino distinto cuando conocieron "la magnitud del problema" existente en torno a esta raza. Así lo explica Patricia Almansa, presidenta de Galgos del Sur, quien asegura que la "cría masiva" realizada "sin control" es la raíz de todo.

"Los cazadores crían y crían, pero no usan todos los cachorros y después los venden, cambian o abandonan. Les 'duran' como mucho cuatro años y lo más mínimo que le pasa se deshacen de él", denuncia la activista. Muchos animales son rescatados en zulos que presentan condiciones insalubres.

Para Patricia, sería clave establecer un control sobre la cría de perros. Además, pide no separar al galgo "de cualquier tipo de perro porque merece protección" y que se cumpla la normativa que obliga a que todos los ejemplares mayores de tres meses tengan su chip. Velar porque las cosas se hagan bien es otro punto importante para que la ciudadanía sea responsable. “Estamos hartos de denunciar a ayuntamientos y pedir explicaciones de por qué permiten asentamientos ilegales de cazadores”, asevera la portavoz, que no entiende la poca regularización del sector "en este siglo y en un país que pertenece a la UE".

Subsanar un gran daño

"Calculamos que se abandonan unos 50.000 galgos al año", señala la presidenta de Galgos del Sur, una asociación que suma su grano de arena con unos 350 rescates. “Muchos perros abandonados en la calle son difíciles de recuperar porque han sido muy maltratados y no confían en las personas”, lamenta Patricia, pues es consciente que muchos de esos casos acaban con canes que mueren atropellados o incluso de inanición.

Una pócima mágica para sanar la confianza de un perro abandonado en las personas es el amor. Así lo hace Asunción Ruíz Robles, presidenta de Rescate Animal Granada, donde también conocen el drama que viven los perros de caza. "La única ley que tiene que haber es que los perros deben tener su chip y estar castrados", explica. Asimismo, recalca que las campañas de esterilización y los veterinarios que colaboran con estas causas son una oportunidad para que nadie ponga una excusa económica.

Asunción explica que la mayoría de estos casos se dan en galgos y podencos, que llegan a la asociación "desnutridos, muy delgados y con mucho miedo". Tanto es así que algunos se orinan encima con el tacto de una persona del temor que sienten. "Hay perros que vienen con el cuello medio rajado de estar con cadenas toda la vida", agrega.

No es solo "techo y comida"

La activista critica que "el Gobierno es el primero que no hace nada con tanta ley de protección animal". La representante de Rescate Animal Granada asegura que, en ocasiones, las autoridades se basan en decir que un animal tiene "techo y comida". "Tenemos un refugio en el que no les falta de nada. Vacunas, casetas, mantas, su pienso, etc. Que venga el Seprona después a decirme eso con unos perros de Armilla que llevamos dos años denunciando porque duermen en un metro cuadrado en un trozo de plástico", asevera indignada.

El desgaste psicológico de personas como Asunción es inevitable, pues el paso de los años luchando contra "un pozo sin fondo" no muestra un final. Además, la portavoz pide ayudas para las organizaciones que rescatan animales porque "quitan problemas al Gobierno".

"Hay veces que dices 'no puedo más' y te pasas la vida llorando", confiesa la presidenta, que siempre sacas fuerzas gracias a su empatía con los animales. Por otro lado, también reciben el apoyo del alcalde de Cúllar Vega, a quien califica como un ejemplo a seguir. Además, la asociación también recibe contribuciones por parte de ciudadanos anónimos que siguen su página y conocen su labor, que cada mes requiere de miles de euros en facturas.