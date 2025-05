Un incendio en una aparente vivienda abandonada de La Zubia moviliza a los servicios de emergencias

Un incendio en una vivienda de la calle Sevilla, en el municipio granadino de La Zubia, ha generado momentos de tensión durante la noche de este miércoles. La alarma se ha producido en torno a las 21:30 horas, cuando varios vecinos han alertado a Emergencias 112 tras detectar un intenso olor a humo procedente del interior de un inmueble que, según residentes de la zona, se encontraba aparentemente abandonado.

La puerta de acceso a la vivienda se encontraba cerrada únicamente con una cadena y un candado, lo que ha generado sospechas sobre su estado de ocupación. La Guardia Civil ha sido la primera en personarse en el lugar, dada su cercanía con la zona afectada, seguida por efectivos de la Policía Local del municipio y bomberos.

Según fuentes presenciales, decenas de vecinos de la calle Sevilla y vías aledañas salieron a la calle alarmados por la situación. Muchos de ellos, aún en pijama, se acercaron a observar qué estaba ocurriendo, generando una notable expectación en la zona. El humo y la incertidumbre inicial hicieron pensar en un incidente de mayor gravedad.

La actuación de los bomberos fue rápida y eficaz, logrando extinguir el incendio sin que se registraran heridos ni daños mayores. A pesar de tratarse de una vivienda sin aparente ocupación habitual, la intervención fue clave para evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles cercanos.

Por el momento, no han trascendido las causas exactas del incendio ni si se encontraba alguna persona en el interior de la casa. No se descarta que se investigue el estado de la vivienda y las causas del suceso. Por el momento, no se ha informado de heridos ni desalojos.