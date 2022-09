Del incendio de Los Guájares a ponerle música y voz a la ACB

Bombero forestal de día, cantante y compositor de noche. Esta es la doble vida que lleva Cristian Tekila, autor de la nueva canción de la Liga Endesa para la temporada 22-23. El pasado jueves, la ACB realizó la presentación de su nueva campaña y sacó a la luz ‘De Tres’ el tema oficial de la presente temporada que sonará, y bien alto, en todos los pabellones del país.

Durante la presentación del pasado jueves, Cristian saltó al escenario con una camiseta de la Brica de Sevilla, momento en el que sus dos pasiones se unieron por un instante y es que ‘Teki’ como lo conocen comúnmente, tiene una gran historia detrás, una historia que ha pasado por el incendio de Los Guájares.

Su camino comienza en Madrid como miembro de la UME. “Allí tenía mi grupo donde era vocalista y compositor. También escribía canciones para otros artistas y discográficas. Llevaba una doble vida. Trabajaba apagando incendios y cuando volvía a casa, me quitaba el traje de bombero y me ponía el de músico. Llegó un momento en el que con mi música me iba bien y decidí dedicarme íntegramente a ella. Sin embargo, la pandemia del coronavirus me demostró que me había equivocado. Me quedé sin dinero, dejé mi casa de Madrid y regresé a Sevilla para vivir con mi madre. Ese fue el momento en el que retomé mi trabajo como bombero forestal, esta vez en el Infoca”.

Como bien explica el propio Cristian Tekila, la música había quedado en un segundo plano en su vida. “Llevaba muchos años viviendo una doble vida y eso hacía que casi no tuviese tiempo para mí ni para mi familia”. Sin embargo, un viejo conocido llamó a su puerta y como buen andaluz y amante de la música, “con que me toquen un poco las palmas ya voy donde sea, al final la música tira''. Lo que empezó como una simple petición, acabó convirtiéndose en realidad.

“No soy un gran aficionado al baloncesto, pero sí sé que fibras tocar para que la canción llegue a la gente. Intenté reflejar los sentimientos que yo veo en el deporte de alta competición. La fuerza, el entrenamiento, la lucha… son fibras que si las tocas, las personas que venimos del deporte o de trabajos de riesgo que requieren de mucha preparación y sacrificio lo van a entender, así nació ‘De Tres’”.

El incendio de Los Guájares: la dureza del fuego y la hospitalidad de los granadinos

El incendio forestal de Los Guájares será recordado como uno de los más devastadores de la provincia. Los bomberos del Infoca de Granada necesitaron la ayuda de todos los efectivos posibles para combatir unas llamas que duraron más de una semana. Entre todos los bomberos desplazados hasta El Valle, se encontraba Cristian.

“Esta ha sido mi primera campaña con la Brica de Sevilla, no conocía los incendios de Andalucía ya que siempre he trabajado en Madrid y norte de la península, sobre todo, en Galicia. Este año no me estaba encontrando incendios tan agresivos como los del norte hasta que llegué a Los Guájares. Cuando puse el primer pie allí supe que lo íbamos a pasar muy mal”.

La labor de un bombero forestal hace que se conozcan los lugares más bonitos en las peores situaciones, algo que Cristian comprobó una vez más en Granada. “Se estaba quemando un paraíso. Lo peor era que en cualquier sitio te podías quedar atrapado por la orografía del terreno”.

A pesar de lo complicados y duros que fueron aquellos días para todos los efectivos desplazados hasta la zona, la ahora voz de la ACB se queda con la hospitalidad de los granadinos y, sobre todo, con su gastronomía, más particularmente con las conocidas ‘Maritoñis’.

“Si hay algo que valoro mucho es el cariño de la gente en aquellos días. Al final te llevas historias agridulces, me llevo recuerdos de un paisaje espectacular ardiendo, pero también a mucha gente. Las personas nos daban ánimos por redes, pero también se acercaban, siempre que podían, para traernos cualquier cosa que necesitáramos. Yo soy intolerante a la lactosa y un día probé, por primera vez, las ‘Maritoñis’. Decidí subirlo a redes porque con mi intolerancia no puedo comer muchas cosas y me hizo ilusión probar aquel dulce. Al día siguiente muchísima gente subió para traer ‘Maritoñis’. Eso es con lo que al final te quedas”.