Otro incendio ya controlado, esta vez en El Fargue, moviliza al Infoca

El plan contra los Incendios Forestales de la Comunidad de Andalucía (Infoca) ha dado ya por controlado el incendio declarado la tarde de este miércoles en un cerro poblado de pastos y matorrales del término municipal de Granada capital.

Según han informado a Europa Press fuentes del Infoca y del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, el incendio ha sido detectado esta tarde en un cerro de Granada capital conocido como El Fargue. Se trata, según tales fuentes, de una zona poblada de pastos y matorral pero no de viviendas, salvo en el caso de algún cortijo que en principio no estaría amenazado. En ese sentido, inicialmente no hay previsto el desalojo de ningún inmueble.

La zona del cerro afectada por las llamas está además cerca del trazado de la carretera GR-3102, que conecta Granada capital con Víznar, una vía que de momento sigue abierta al tráfico rodado.

En cualquier caso, el Infoca ha desplegado en la zona 27 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, un camión autobomba, un avión de carga de agua en tierra y dos helicópteros utilitarios de transporte y extinción, dando por controladas las llamas poco antes de las 21,00 horas.