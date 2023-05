Inagra ha llevado a cabo durante este mes de mayo un plan de limpieza de choque en todos los barrios de la capital para reducir el impacto de la primavera en sus calles. Durante esta estación, la empresa municipal está muy atenta para despejar las vías de semillas y flores, además de acometer desbroces puntuales. Las actuaciones intensivas han contado con el trabajo de diez operarios, que han sido apoyados por barredoras de doble pértiga, hidrolimpiadores, soplahojas y barredoras peatonales. Asimismo, también se ha prestado especial atención al lavado de contenedores y a la desinfección del mobiliario con agua a presión.

Trabajadores de la empresa de limpieza acudieron este martes al barrio de la Rosaleda para realizar una nueva actuación de limpieza de choque. Jorge Rey, capataz de Inagra, explica en declaraciones a GranadaDigital que "no todos los barrios son iguales", motivo por el que las labores tratan de centrarse en las necesidades más remarcadas. Por ejemplo, una barredora de doble pértiga se tuvo que emplear a fondo, junto a los operarios, en la calle Mecina Bombarón para limpiar el entorno de un enorme eucalipto. La utilización de agua no sirve únicamente para higienizar las aceras y los contenedores, pues evita el levantamiento de polvo para no perjudicar a los alérgicos.

“Lo que se intenta en esta época de primavera es atacar semillas y flores”, recalca Jorge Rey, quien tiene la convicción de “que cuando pasemos por un sitio se note", pues "no vale limpiar y dejarnos las cosas a medias”. En definitiva, se trata de avanzar en una "limpieza a corte" para que el plan acometido durante las últimas semanas obtenga los mejores resultados.

Pulir los detalles requiere de mucho mimo. Las archiconocidas semillas provenientes del árbol del paraíso no se encuentran únicamente en aceras y calzadas, pues los trabajadores se esmeran en retirarlas de los bajos de los contenedores, un mobiliario que recibe cuidados con frecuencia debido a la falta de civismo de las personas que los emplean para hacer pintadas. Asimismo, también se quitan carteles pegados en farolas, señales de tráfico u otros elementos utilizados como soporte. Granada limpia luce más y es bueno conocer el esfuerzo que se desarrolla para que la ciudad brille lo máximo posible.

Tareas de limpieza en el barrio de la Rosaleda