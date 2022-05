Impulsan un programa para potenciar las vocaciones científicas entre los escolares

El Ayuntamiento de Granada, en colaboración con el Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha puesto en marcha un programa educativo dirigido al alumnado de Primaria, E.S.O. y Bachillerato que, bajo el título '¿Charlamos sobre ciencia?', pretende trabajar el desarrollo de la vocación científica de los escolares desde todas las etapas educativas.

“Granada aspira con firmeza a cambiar su tejido productivo a través de empresas tecnológicas relacionadas con la digitalización y la inteligencia artificial. Para eso, así como para retener el talento humano en nuestra ciudad, es imprescindible potenciar el conocimiento científico y tecnológico desde las edades más tempranas, acercando a los alumnos las potencialidades de la ciencia en diferentes ámbitos”, ha aseverado el concejal de Educación, Jacobo Calvo.

El programa '¿Charlamos sobre ciencia?' se ha realizado como experiencia piloto este año y ha consistido en una serie de charlas gratuitas de unos cincuenta minutos de duración que se han realizado entre el 16 y el 24 de mayo en aquellos centros educativos de la ciudad que han solicitado participar en la iniciativa.

Según ha detallado el edil, las charlas han abordado diferentes temas científicos desde un punto de vista muy divulgativo, de forma que “permitiesen a los alumnos no solo aprender, sino tener una toma de contacto con profesionales que dedica su vida a la investigación, buscando la ruptura de estereotipos y despertando vocaciones científicas”.

En total, han participado en esta experiencia piloto del programa educativo seis centros docentes (C.C. Ave Mª Casa Madre, I.E.S. Aynadamar, C.C. Regina Mundi, C.E.I.P. Andrés Segovia, C.E.I.P. Santa Juliana y C.C. Ave Mª San Isidro), llegando así a 384 alumnos y alumnas de la capital. En las siete charlas han podido conocer aspectos muy diferentes relacionados con distintos ámbitos de la ciencia de la mano de reconocidos investigadores del Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra bajo los títulos 'El origen de la vida en la Tierra' (Francisco Sánchez Luque), 'Si no lo veo, no lo creo' (Javier Martínez López), ' The science must go on: fases en el desarrollo de vacunas y fármacos' (Víctor Castillo Acosta), '¿Qué me llevaría a una isla desierta científica?' (Pablo Francisco Vargas Rodríguez), '¿Qué hace una bióloga entre tantos ordenadores?' (Laura Terrón Camero) o '¿Cómo convertir células madre en un medicamento para tratar enfermedades inmunológicas?' (Mario Delgado Mora) dirigidas al alumnado de E.S.O. y Bachillerato y 'Reciclar o morir' (Rosario Díaz González) para Educación Primaria.

Jacobo Calvo ha destacado el alto grado de satisfacción que les han trasladado los centros docentes en relación con esta iniciativa que, tras el éxito de esta experiencia piloto, aparecerá como programa consolidado durante todo el año a partir del próximo curso académico.