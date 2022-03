"Es imposible acabar con la pandemia, el objetivo es controlarla"

Este mes de marzo se han cumplido dos años desde el estallido de la pandemia en España. El tiempo pasa tan rápido que parece imposible creer que desde hace 24 meses la mascarilla, y otros elementos, forman parte de la rutina de la ciudadanía. En las últimas semanas el mundo se ha olvidado un poco del coronavirus, y no es para menos, pues en el este de Europa un país busca la invasión de otro. Los datos relativos al Covid-19 han sufrido un estancamiento claro en las últimas fechas. El médico preventivista Mario Rivera confirma esta tendencia y apunta que "el objetivo es controlar la pandemia", pues es "imposible acabar" con ella.

Existen varias razones que explican la progresión de los datos pandémicos recientes. "Esta onda está siendo más duradera en el tiempo. No me extraña porque es en la que más casos hemos tenido", señala Mario Rivera, que agrega que en este momento hay "pocas medidas". La recuperación casi total de la 'vida normal' hace que la prevención no sea excesiva ahora mismo, pero este profesional granadino matiza que no es algo negativo.

El profesional de medicina preventiva entiende que uno de los errores habituales durante los dos últimos dos años ha sido la realización de predicciones. Mario no se lanza a hablar sobre el futuro a corto plazo, pero si declara que hay que "seguir apostando por la vacunación y la investigación". Una de las decisiones a tomar a corto plazo será si adaptar las vacunas a las necesidades que plantee el coronavirus. "En Europa hay algunas variantes de Ómicron", detalla el preventivista granadino, que es consciente de esta posibilidad debido al enorme porcentaje que representan los casos de Ómicron en la evolución actual de la pandemia.

La importancia de la educación sanitaria

Perteneciente a la Atención Primaria, Mario asegura que "hay cosas que no pueden volver a ser como antes", pues "la mascarilla, la higiene de manos o el cuidado con las aglomeraciones en momentos de subida de casos", son factores de prevención importantes para mantener a raya al Covid-19. El médico granadino agrega que "la educación sanitaria es muy importante" para comprender que "las medidas preventivas son positivas".

El ritmo de transmisión del coronavirus a nivel nacional ha tenido algunos picos de subida en los últimos días, un aspecto que no ha escapado a la atención de Mario, que declara que "puede ser inferior". El profesional sanitario asegura que el coronavirus puede pasar a una fase "endémica" porque "para eso están las vacunas". El proceso de vacunación ha dado muchas alas a la sociedad para recuperar terreno frente al virus, pero queda claro que todavía quedan algunos pasos por dar para llegar a esa fase de control ansiada. Mario aporta una perspectiva con un punto de optimismo y afirma que la ciudadanía también merece un descanso tras el fuerte machaque que ha sufrido la salud mental.