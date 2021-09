Impiden el acceso a un colegio de Granada por segundo día a una niña sin mascarilla

La familia de una niña que trata que la menor entre en su colegio sin mascarilla alegando problemas respiratorios no ha podido dejarla en el centro por segundo día consecutivo y, pese a haber presentado documentos que no acreditarían esta situación, por lo que seguiría estando obligada a cumplir con esta medida de protección contra el coronavirus.

La Policía Local ha estado presente a la hora de la entrada en el colegio, después de que el pasado viernes se vivieran momentos de tensión por esta circunstancia, según adelantó el pasado sábado el diario Ideal y han confirmado a Europa Press fuentes de este cuerpo de seguridad, que está finalizando el informe de las diligencias abiertas para remitirlo a Fiscalía, incluyendo testimonios de testigos.

Estas mismas fuentes han detallado que este lunes, cuando se ha tratado que la menor quedara al margen de la situación, la familia no habría presentado un certificado médico que acreditara ante la dirección del centro los problemas respiratorios que se alegan para que la alumna no use mascarilla.

Igualmente, de repetirse la situación durante cinco días, se podría activar el protocolo de absentismo estipulado por estos casos por la Junta, que tenía constancia hace diez días del estudio de al menos dos casos de familias en la provincia de Granada que procuraban que sus hijos no cumplieran con esta medida obligatoria para mayores de seis años en el entorno escolar.