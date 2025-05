Las imágenes del histórico concierto de Pixies en Granada

Granada vibró en la noche de este viernes de la mano de Pixies. Una de las bandas más influyentes del rock alternativo ofreció un concierto.

En un Palacio de los Deportes abarrotado presentaron al público 'The Night The Zombies Came', su álbum conceptual.

El grupo americano ha ofrecido en la capital su único concierto en España, lo que ha hecho que la cita fuese aún más especial para sus fans y un momento histórico en la música granadina.