Ihmaele de la Torre: “Ahora ya no prima la obra, sino que hagas una colaboración con C Tangana”

Fausto Taranto nació en 2015, lo hizo en Granada, y hasta la fecha ha editado ‘El círculo primitivo’ en 2015, ‘El reflejo del espanto’ en 2017 y el último ‘La reina de las fatigas’ en 2020. Después de dos años sin tocar en la tierra que los vio nacer, aseguran que tienen muchas ganas de volver a casa, y es por ese que, este viernes, los fans de Fausto Taranto van a poder disfrutar de ellos y de su último disco en la sala El Tren, a la que ellos llaman “casa”, a las 22:00 horas. Ihmaele de la Torre, cantante del grupo, habla sobre este disco, el arranque de la gira por España y otros temas del mundo cultural que condicionan el devenir de los conjuntos musicales y sus artistas.

“Con los dientes largos y con las garras preparadas” es como van a recibir a todas las personas que quieran pasar un buen rato con ellos. “Estamos presentando un disco que salió justo antes de la pandemia, el cual no pudimos presentar”, cuenta la voz de Fausto Taranto. Además, sus seguidores preguntan continuamente si durante la pandemia han creado música nueva y aseguran que no porque necesitaban descansar tras “trabajar mucho en un disco que nunca pudimos presentar hasta ahora”.

El futuro para Fausto Taranto se presenta con colaboraciones importantes y sin desvelar nada lo único que adelantan es que ya no quieren sacar discos. “Preferimos sacar singles cada cierto tiempo, ahora es lo que hace todo el mundo por marketing y es una buena estrategia”, añade Ihmaele. Y es cierto que la manera de trabajar ha cambiado, actualmente los cantantes publican canciones sueltas, ‘singles’, y cuando tienen las suficientes para un disco es cuando anuncian que lo tienen. “Así también te aseguras tener una continuidad en los medios”, continúa Ihmaele.

Incluso a nivel visual ha cambiado todo, y es que los videoclips han adquirido la misma o más importancia que la música. “Ahora ya no prima la obra, sino que te hagas una colaboración con C Tangana”, explica el cantante de Fausto Taranto.

Gira en España

Una semana antes de empezar la gira tuvieron que cancelar todos sus conciertos a causa de la pandemia. Pensaron, como casi toda la población, que el Covid-19 no se alargaría más de dos o tres meses, y por eso, pospusieron la gira para octubre. Volvió a salir mal. Así que finalmente, la decisión final fue no volver a planear nada hasta ahora.

Los seguidores entendieron la situación y mostraron todo el cariño que necesitaban los componentes de Fausto Taranto. “Ellos no se enfadaban, éramos nosotros”, cuenta con un punto nostálgico Ihmaele.

El último disco ha sido el que más éxito ha tenido, convirtiéndose en el más vendido del grupo y se sitúo en la lista de ventas en el número 24. “Algo que nunca habíamos conseguido”, afirma el cantante del grupo.

‘Abanicos y soplaores’, ‘Rumores y juramento’ y ‘Ratoneras’ son las canciones que más han gustado entre los fieles del grupo granadino. Aunque, Ihmaele afirma que un “buen disco” es el que escuchas varias veces y encuentras nuevas canciones.

Este viernes tocan en la sala El Tren a las 22:00 horas. “Es nuestro sitio de referencia, siempre se pone muy bien cuando vamos”, y esperan que suceda lo mismo el día 5 de noviembre. Los próximos conciertos van a ser en Jerez de la Frontera, Madrid y Baza; y la llegada de la primera en 2022 los lleva a Córdoba, Málaga y Sevilla. Además, los conciertos que se cancelaron en los ciclos de festivales vuelve a retomarse con los mismos carteles.

GranadaConectada

La canción que representa a ocho foros, ocho temáticas y una meta: poner la provincia de Granada en el centro del debate con el objetivo de hacerla crecer, es de Imhaele. La Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios, en colaboración con CaixaBank, pretenden ensamblar los engranajes de los distintos agentes económicos y sociales de la provincia en un momento de vital importancia, justo a las puertas de la recuperación pospandemia. El cantante se ha mostrado muy sorprendido porque no está acostumbrado a que llamen a este “tipo de artistas”, como él mismo se define, para ser la voz de un proyecto como GranadaConectada.

Además, es algo que siempre ha criticado, aunque las voces comunes de la ciudad nazarí son sus amigos. Después de la sorpresa, vino el miedo porque “no tenía los medios para poder grabarlo”, pero una vez que consiguió sacar la maqueta con la idea que había desde un primer momento, se puso en contacto con músicos y productores de la talla de Antonio Narváez, Lolo de la Encarna, Antonio Gómez ‘El conejo’, Gema de Canela y Miguel Martínez.

Con este repertorio han conseguido una canción de la que los granadinos “se sienten orgullosos”. Es la primera vez que Ihmaele habla de su tierra en la música, pero su motivación consiguió que no pareciese nobel en estas letras.