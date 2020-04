Igualdad adapta a lectura fácil la guía de recursos para víctimas de violencia de género

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión, ha adaptado a lectura fácil la ‘Guía de recursos para la atención a mujeres en situación de violencia de género durante el estado de alarma por el COVID-19’ elaborada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En la guía, que está en formato PDF, se detallan los servicios y programas que el Gobierno andaluz pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia machista durante esta crisis sanitaria así como todas las medidas e iniciativas que está adaptando el Gobierno andaluz para hacer frente a esta situación excepcional de confinamiento de la población en un formato de lectura fácil accesible para las personas con discapacidad intelectual.

A este respecto, el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, ha señalado que “la lectura fácil es un método de redacción para hacer los textos más accesibles a las personas con discapacidad o que presentan dificultades de comprensión lectora”. Asimismo, ha subrayado que “las mujeres con discapacidad están ahora todavía más expuestas a las diferentes formas de violencia de género por culpa de la situación de confinamiento que vivimos estos días y por los nuevos factores de estrés que se introducen en la convivencia normal. Y, por ello, era muy importante para nosotros, para la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión, contribuir para hacer más accesible los recursos disponibles y facilitar que las mujeres con discapacidad puedan denunciar estas situaciones”.

Por su parte, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, ha apuntado que “si esta valiosa información no llega a toda la ciudadanía, estamos fallando y poniendo obstáculos desde la propia administración. Trabajamos con la idea continua de no dejar a nadie atrás, con la filosofía de la Agenda 2030 y traduciéndose en medidas como esta”. Además, Fernández ha destacado que “tenemos que ser conscientes de la necesidad de atender desde un enfoque interseccional, atendiendo a la doble discriminación. La falta de acceso a la información dificulta el proceso de salida de situaciones de violencia, e indudablemente adaptar nuestra guía a lectura fácil permitirá que más personas puedan acceder a esta información, especialmente en esta situación de confinamiento domiciliario, y por ende, a nuestros recursos y a la ayuda de la administración, que seguimos trabajando para no dejar a nadie atrás. Y es que trabajando la accesibilidad cognitiva también estamos acercándonos a más mujeres”.

Esta guía, que contiene 16 páginas, se difundirá a través de las redes sociales y página web del IAM, los Centros Provinciales de la Mujer y los Centros Municipales de Información a la Mujer, así como las asociaciones de mujeres y colectivos sociales, Colegios Oficiales de Psicología, Trabajo Social y Abogados, juzgados y fuerzas y cuerpos de seguridad.

La guía incluye información sobre el Teléfono de Atención a las Mujeres 900 200 999 que continúa activo y funcionando las 24 horas del días, los 365 días del año, especialmente en estos momentos para la atención y gestión de acogimiento en caso de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género, asesoramiento jurídico especializado para mujeres en situación de violencia, así como para facilitar información sobre los servicios, programas y recursos de los que disponen las mujeres. Hay que recordar que este teléfono es gratuito, anónimo y confidencial.

Asimismo, en el documento se facilitan contactos de interés, como los teléfonos de los Centros Provinciales de la Mujer del IAM donde se continúan atendiendo las diferentes consultas vía telefónica. También se recuerda que continúa operativo el asesoramiento jurídico online a través del enlace http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/online/asesoramiento_online

/faq/pregunta.jsp.

Además, la guía explica que mantiene las atenciones psicológicas a las mujeres, adolescentes e hijas e hijos víctimas de violencia de género que se encuentran en terapia en los diferentes programas del Instituto Andaluz de la Mujer mediante la vía telemática, ya que en estos momentos el apoyo psicológico resulta fundamental. Mientras tanto, el Servicio de atención telefónica inmediata contra la violencia sexual, cuya finalidad es la de prestar una atención jurídica y psicológica en crisis a aquellas mujeres que hayan sufrido alguna forma de violencia sexual ha habilitado el correo electrónico atencioncrisisviolenciasexual@amuvi.org para que el acceso a dicho servicio sea los más privado y seguro posible para las potenciales víctimas.

Igualmente, continúan a pleno funcionamiento los recursos de acogida de Andalucía, que comprenden los centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. En estos centros se han extremado las medidas de prevención ante el coronavirus siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Este servicio responde a un sistema coordinado de recursos cuya finalidad es

ofrecer y garantizar una atención urgente e inmediata a cualquier víctima de la

violencia machista en Andalucía, independientemente de su origen, procedencia, situación legal o circunstancias personales y culturales. El acceso a los mismos se gestiona a través del teléfono 900 200 999, las fuerzas y cuerpos de seguridad así como de los propios Centros Provinciales del IAM.

En la guía se incluye también información sobre las medidas impulsadas por el Estado a través del Ministerio de Igualdad como es la APP ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con la localización de la mujer que esté sufriendo una situación de emergencia (la app se puede descargar en este enlace https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops) o los teléfonos de apoyo emocional inmediato a disposición de las víctimas de violencia machista (682916136 / 682508507).

Además, el documento recoge la iniciativa ‘Mascarilla 19’ impulsada por el IAM, en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que pone a disposición de las mujeres andaluzas la opción de dar la voz de alarma en su farmacia más cercana en caso de estar siendo víctima de violencia de género durante este periodo de confinamiento. Gracias a la colaboración con las 3.878 farmacias andaluzas, cuando una mujer solicite una ‘Mascarilla 19, el personal de estos establecimientos realizará una llamada al 112 para alertar de la situación, lo que permitirá activar el protocolo de atención a estas víctimas.