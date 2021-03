Ignacio Fontes se queda sin bronce en los 1.500 metros del Europeo tras la decisión de los jueces

Ignacio Fontes no ha conseguido finalmente la medalla de bronce en los 1.500 metros del Europeo de Atletismo en Pista Cubierta que se celebra en Torun, Polonia. El granadino ha finalizado la prueba en cuarta posición, pero la descalificación del noruego Jakob Ingebrigtsen le había abierto la posibilidad de obtener la presea. El atleta noruego ha pisado fuera de la pista por un contacto con otro corredor, lo que ha complicado mucho la decisión de los jueces, que finalmente han dirimido que Jakob es el nuevo campeón de Europa.

“La carrera está hecha y sea una cosa u otra es positivo”, ha declarado con nerviosismo Ignacio Fontes, que ha manifestado con deportividad que Jakob Ingebrigtsen no debería ser descalificado por lo ocurrido. “Me quedé sin medalla en el de España por una caída. Si aquí me sonríe la suerte pues unas veces me favorece y otras no estará de mi parte”, ha dicho el corredor, que se ha mostrado contento con su actuación.

Fontes ha completado una buena prueba junto a Jesús Gámez, que ha entrado a meta justo antes que el atleta granadino. Finalmente Jesús ha sido el único en subir al podio al lado del polaco Lewandowski y el noruego Ingebrigtsen tras la decisión de Atletismo Europeo​.