Ibuprofeno nazarí para la resaca ‘perica’

Granada y Espanyol se enfrentan esta tarde en el RCDE Stadium con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada después de haber sumado un punto en los dos primeros encuentros ligueros.

Los ‘pericos’, que vienen de clasificarse para la Fase de Grupos de la próxima Europa League doce años después, llegan con el ánimo por las nubes y tratarán de aprovechar la inercia positiva para vencer a los rojiblancos. No obstante, su balance en el campeonato nacional es idéntico al nazarí: cayeron en casa frente al Sevilla en la primera jornada y rascaron un punto tras empatar a cero en Mendizorroza.

Por su parte, el Granada tratará de aprovechar la mayor carga de partidos de su rival para imponer un mayor ritmo y tratar así de conseguir los primeros tres puntos después de dos encuentros en los que la buena imagen mostrada no se tradujo en puntos para el zurrón. Una eventual victoria granadinista sería muy positiva justo antes del parón de selecciones; a la vuelta, habrá que visitar Balaídos y recibir al FC Barcelona.

Cambios en el once

Para este encuentro, Diego Martínez no podrá repetir por tercera vez consecutiva el mismo once de partida que dispuso en Villarreal y en la última jornada ante el Sevilla. El camerunés Yan Eteki sufre un esguince de rodilla y no ha entrado en convocatoria, así como Neyder Lozano y Álex Martínez, de baja y pendientes de evolución desde que comenzó LaLiga. Así, Yangel Herrera se postula como el probable sustituto del ex del Almería. De confirmarse, serían los primeros minutos del venezolano con la rojiblanca horizontal.

Cabe igualmente la posibilidad de que haya cambios en la línea de atrás, ya que José Antonio Martínez oposita al puesto ocupado por Germán o Domingos. Arriba, los revulsivos Machís y Carlos Fernández también optan a ser de la partida en esta ocasión.

Quien sí es seguro que estará es el omnipresente Quini, renqueante durante la semana. El último en llegar a la disciplina rojiblanca, Ismail Köybasi, viaja con el grupo y esperará su oportunidad.

En cuanto al Espanyol, David Gallego tiene dos dudas en la zaga: el lateral zurdo Adriá Pedrosa y el central Naldo, quienes se han ejercitado al margen del grupo.

‘Territorio comanche’

Los precedentes entre ambos equipos en tierras catalanas no son nada halagüeños para el Granada. En sus últimas seis visitas a Cornellá, el Granada ha cosechado cuatro derrotas (una de las cuales, en 2012, supuso la destitución de Fabri González al frente del equipo), un empate y una victoria en 2013 con un soberbio golazo de falta directa de Nolito.

A partir de las siete de la tarde, veremos si el Granada es capaz de invertir esa tendencia negativa en Cornellá y puede así sumar su primera victoria del curso a costa de un Espanyol con resaca europea.

Alineaciones probables:

RCD Espanyol: Diego López; Javi López, Calero, Lluís López, Dídac; Vargas, Víctor Sánchez, Roca, Melendo; Wu Lei y Ferreyra.

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Quini, Yangel Herrera, Ángel Montoro, Fede Vico, Vadillo, Puertas y Roberto Soldado.

Árbitro: Soto Grado (Comité riojano). VAR: Mateu Lahoz.

Estadio: RCDE Stadium

Hora: 19:00.

TV: Movistar LaLiga 2.