La IA, un nuevo agente en el mundo de la ciberseguridad: "Se está haciendo más hincapié en su combinación"

Este martes, como cada 11 de febrero, se celebra el 'Día de Internet Segura'. La ciberseguridad es un elemento cada vez más conocido, pero que también muta según las tendencias de los delincuentes digitales y los peligros que generan. Uno de los nuevos agentes dentro de este mundo es la inteligencia artificial, cada vez más integrada en el día a día de muchas personas, especialmente en entornos profesionales. La relación entre ambos conceptos, como era de esperar, es inevitable. Así lo confirma Pablo García, profesor de la E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación y director de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada. El docente aborda esta combinación y recuerda algunos comportamientos que siempre deben tener presentes los usuarios.

Pablo García es conocedor de posibilidades como la clonación de voces, con las que una persona puede hacerse pasar por otra. Como cualquier otra herramienta, es su uso lo que marca su impacto. El especialista declara que "muchos investigadores de la escuela utilizamos la inteligencia artificial para detectar amenazas. Analizamos no solamente los textos, sino los accesos a un ordenador o a una red y detectamos patrones de ataque que por defecto no se habrían encontrado si no fuera por la IA". Su valoración es que "tiene más usos positivos que negativos".

Toda la comunidad de la UGR tiene acceso a documentos sobre inteligencia artificial segura a través de la web del Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (Ceprud). El director de la Oficina de Software Libre subraya que entre los consejos se encuentra el cuidado que se debe tener con los datos que se comparten o la revisión de lo que traslada la propia IA, que "muchas veces se equivoca". Los propios profesores, conscientes de esta corriente, incluyen ya algunos contenidos en sus asignaturas. "Por lo menos en la universidad, ya se está haciendo más hincapié tanto en la ciberseguridad como en su combinación con la inteligencia artificial", apostilla García.

Una de las opciones más valiosas para emplear dentro de esta "transición" con la inteligencia artificial es el uso de "modelos locales". Estos no dependen de terceras personas, lo que no compromete los datos con los que se trabaje. "No deberíamos depender nunca de empresas externas", asevera Pablo.

La información de la población es una moneda muy valiosa para las compañías, algo que los expertos tienen muy presente. "A lo mejor parece que estamos usando Facebook o Twitter gratis. En realidad estamos alimentando a los sistemas de inteligencia artificial para que aprendan con nuestros datos o fotos y nosotros lo estamos haciendo alegremente sin ser conscientes", puntualiza el docente.

Aspectos sencillos que no se deben olvidar

El ser humano es tan complejo que tiende a lo sencillo. Por este motivo, los especialistas en ciberseguridad no se llevan las manos a la cabeza cuando ven a personas compartir alegremente sus contraseñas o apuntar varias claves en notas que tienen junto a sus equipos. Estas pequeñas grandes tonterías son también ciberseguridad y por ello los recordatorios han llegado incluso a los anuncios televisivos, cuyo público valora notablemente aspectos como la privacidad o contar con gestores de contraseñas que ayuden a una protección más eficaz.

Para quienes se centren con especial atención en este apartado, Pablo García recomienda alternativas como DuckDuckGo, un buscador "orientado a la privacidad". Con esta misma idea nació Proton Mail, un "correo cifrado". En el mundo de los sistemas operativos, Linux es uno de los que ofrece mayor privacidad: "es código abierto y software libre. Podemos ver cómo funciona por dentro y que no está enviando nuestros datos a ningún otro sitio".

