Huétor Tájar apoyará a los feriantes del municipio con la cesión del ferial para instalar columpios en verano

El Ayuntamiento de Huétor Tájar cederá gratuitamente a los feriantes del municipio el recinto ferial de la localidad para que puedan instalar allí sus atracciones, que funcionarán solo durante los fines de semana de los meses de julio y agosto.

El alcalde hueteño, Fernando Delgado, ha anunciado esta medida tras mantener reuniones con los feriantes de la localidad, muy afectados por la crisis del coronavirus, al haberse suspendido la gran mayoría de las ferias de este verano, tal y como recomendó la Junta de Andalucía.

“Queremos señalar que en Huétor Tájar no va a haber una feria, porque esta ya se suspendió, sino un programa municipal de ayuda al sector de feriantes”, explica el alcalde hueteño, Fernando Delgado. “No es lo mismo instalar unas atracciones que celebrar una feria, que conlleva un programa y muchas actividades multitudinarias, en las que se concentran miles de personas”, ha señalado.

Apoyo al sector de ferias

El Ayuntamiento de Huétor Tájar permitirá la instalación de columpios y otros negocios, como medida de apoyo al sector de ferias, cediendo de manera gratuita el terreno del recinto ferial para la instalación de los columpios y otros negocios que trabajan en la feria por parte de algunos empresarios locales.

“Estas medidas están encaminadas a paliar la falta de ingresos, que en algunos casos puede llegar a 18 meses (ya que los feriantes terminaron su actividad en octubre del año pasado y no se prevé que comiencen a trabajar de nuevo hasta que haya vacuna o tratamiento frente al Covid-19, que parece será bien entrado el próximo año como mínimo”, apunta el alcalde.

El Ayuntamiento y los feriantes hueteños extremarán las medidas de seguridad en el recinto, que empezarán con un control de temperatura a la entrada del mismo para hacer un filtrado de personas que pudieran presentar síntomas compatibles con el Covid-19. Asimismo, el uso de mascarillas será obligatorio para los visitantes.

En cuanto a las atracciones, seguirán estrictos protocolos de higiene y seguridad, todo ello conforme a lo que estipula la regulación al respecto. “Queremos incidir en este punto, puesto que la normativa permite ya la apertura de parques infantiles, que se ha producido ya en todo el país, y además la vuelta al trabajo de parques de atracciones y columpios, hecho que también se lleva a cabo con la reapertura de parques de atracciones como Isla Mágica, Parque Warner, Port Aventura, Parque de Atracciones de Madrid, etc., en todo el territorio nacional”, ha apuntado Delgado.

El aforo del recinto ferial hueteño estará controlado por personal del Ayuntamiento para que no se produzcan aglomeraciones y para que se respeten las medidas exigidas. En todo caso, la apertura de los columpios no conlleva que se produzcan otros actos de afluencia masiva, puesto que el horario estará limitado con la apertura los viernes, sábados y domingos entre las 22:00 y las 02:00 horas y no se pueden desarrollar otras actividades que atraigan a un gran número de personas.

El Consistorio apela a la responsabilidad de todos los que asistan al Recinto Ferial los fines de semana. “Este Ayuntamiento establece medidas de control, pero solo actuando de manera sensata conseguiremos minimizar cualquier posible riesgo de contagio -destaca el alcalde hueteño.- Todos conocemos ya las medidas de seguridad que debemos seguir al acudir a bares, atracciones o cualquier otro entorno, por lo que se trata únicamente de seguir esos protocolos para que esta actividad se desarrolle sin ningún incidente”.