Huecco: “Espero una respuesta cañera festivalera del público en el Zaidín”

El cantante Iván Sevillano, más conocido como Huecco, actuará en la segunda jornada del Zaidín Rock, este viernes 13 de septiembre. El artista de procedencia extremeña y con un repertorio multiestilo, ofrecerá un concierto en el que asegura que habrá partes “de puro bailoteo urbanas y partes donde si cierras los ojos podrías estar escuchando a los mísmisimos Rage Against The Machine”. En esta entrevista con GranadaDigital, Huecco afirma que ver un público tan diferenciado en sus conciertos le da “muy buen rollo”, porque para él, “llegar a los corazones de gente que interpreta la música de forma tan diferente” es algo que le “llena de orgullo”. El cantante asegura también que espera “una respuesta cañera festivalera del público del Zaidín” porque afirma que “en Granada la gente no se queda quieta, es muy cañera y muy entendida”.

Pregunta (P): Huecco ha regresado a los escenarios tras un tiempo de parón, ¿cómo se ha sentido?

Respuesta (R): Bueno, en realidad nunca hemos parado. Enlazamos el ‘Lobbo Tour de mi último disco con la gira de ‘Mirando al Cielo X Aniversario’ que hemos grabado con Rozalén. Hemos combinado conciertos en festivales con acústicos en salas para no parar.

(P): Sus temas no se estancan en un estilo musical, ¿cómo definiría su estilo?

(R) : Bueno, mi estilo sería el multiestilo: una mezcla global de rumba, música latina y rock. Matizando un poco más, hacemos guiños polarizados desde la música urbana y el reggaetón hasta el punk-rock y el heavy metal sin olvidarnos nunca de nuestro flamenco, género del que soy muy muy fan, del puro: Jerez por seguiriyas, los rancios: el Chocolate, el Capullo, El Agujetas padre, los Zambos, José El Duende, los Moneo, El Torta que en paz descanse.

(P): Ha logrado una de las cosas más difíciles para una artista, que es hacer su propia marca y diferenciarse con claridad de los demás. ¿Cómo se consigue eso?

(R): Pues muchas gracias, creo que eso es a lo que aspira cualquier artista, a que suene una canción suya en un garito o en la radio y a los 10 segundos ya sepas qué artista es. Supongo que eso se logra intentando ser fiel a ti mismo y apostando por aquello en lo que crees en la vida, pero nadie tiene la fórmula para eso.

(P): Se ha convertido en uno de los artistas más destacados en España, con un disco de Platino y dos discos de Oro, ¿qué supone haberlo conseguido?

(R) : Lo más importante es que la gente en la calle conozca y se ponga tus canciones en casa, en el coche, en sus fiestas… Cuando eso ocurre masivamente llegan las cifras y eso desemboca en premios como los Discos de Platino. Estoy muy contento porque ‘Mirando al Cielo’ original lleva ya 15 millones de escuchas en Spotify y la versión con Rozalén ya lleva 10 millones. Una ha sido Platino y otra Oro, entre las dos suman 25 millones de escuchas de la misma canción. Uno nunca se acostumbra a estas cifras. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para mi club de fans llamado Ejército Lobbo que se lo curran un montón y, en general, a toda la gente que se hace cientos de kilómetros muchas veces para vernos y que le da al play a mis canciones en Youtube o Spotify. Se los dedico a todos ellos.

(P): ¿Qué siente cuando ve que canciones suyas como ‘Pa mi guerrera’, ‘Mirando al cielo’ o ‘Se acabaron las lágrimas’ son conocidas por un público de diferentes edades y gustos?

(R) : Un inmenso placer. Afortunadamente tengo un público de tres generaciones y muy crossover, sin complejos… Veo en mis conciertos desde gente vestida más normalita con polo y náuticos, también gente latina que vive en España, chavales con estética más skater y hasta gente con camisetas heavy de Manowar y de Iron Maiden. Ver un público tan diferenciado me da un buen rollo que no te imaginas. Llegar a los corazones de gente que interpreta la música de forma tan diferente me llena de orgullo.

(P): El tema ‘Mirando al cielo’, que ha cumplido su X aniversario y fue recuperado con una nueva versión con Rozalén, ¿es el más especial de su repertorio?

(R ): Bueno, podríamos decir que a día de hoy, con los 25 millones de escuchas que lleva, es el más conocido, superando incluso a un hit como es ‘Pa’ mi Guerrera’, que conocía todo el mundo. Suelo poner en los estribillos el micro al público y no veas cómo la gritan. Es un auténtico subidón.

(P): Este viernes actúa en el Zaidín Rock, ¿qué ofrecerá en este concierto?

(R): Pues ajustaremos el repertorio a 1 hora y 15 minutos non-stop, mucha tralla y paso por mil estilos: habrá partes de puro bailoteo urbanas y partes donde si cierras los ojos podrías estar escuchando a los mismísimos Rage Against The Machine. Adoro los extremos. Esperamos una respuesta cañera festivalera del público del Zaidín. En Granada la gente no se queda quieta, es muy cañera y muy entendida.

(P): Entre sus proyectos, ¿tiene previsto presentar pronto nuevo disco?

(R ): Nuevo single en octubre seguro. Será el segundo single de este año tras ‘Taquicardias’ del nuevo disco, que verá la luz en 2020.