Los hoteleros muestran una oposición "frontal y absoluta" a la tasa turística

Como un asunto “verdaderamente machacón y cansino” es calificado por el sector hotelero la posición de los ayuntamientos que están a favor de la aplicación de un "mal llamada Tasa Turística”. Ya en el mes de julio, el sector puso de manifiesto su posición calificando el debate iniciado por sólo dos ayuntamientos de los 785 que existen en Andalucía como "una ocurrencia repetitiva y poco seria”, no obstante viendo que estos "ni siquiera respetan su compromiso de que si el sector no estaba de acuerdo con esta propuesta abandonarían la idea de aplicar este impuesto, de nuevo este se ve obligado a salir a la palestra para dejar clara la postura del conjunto de los hoteles y establecimientos turísticos de Andalucía al respecto", argumentan desde el gremio.

"Reiteramos que, como bien reconocen dichos ayuntamientos esta es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, por lo que afectaría al conjunto de todos los municipios andaluces, cuestión esta, que obliga a debatir el asunto desde una perspectiva que supera el ámbito local y necesariamente contar con los legítimos representantes del sector a nivel andaluz, cosa que simplemente no ha ocurrido. De nuevo incidimos y aclaramos que denominar a esta idea como 'Tasa Turística' no es más que un eufemismo ya que se trata de un simple 'impuesto' y que denominarlo Tasa, persigue crear confusión y obviar la verdadera naturaleza de esta medida, que no es otra que el desmedido afán recaudatorio de la administración en general y de la administración municipal en concreto".

Por otra parte, desde la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos señalan que "el supuesto sentido finalista al que permanentemente se alude de este impuesto nunca se cumple al 100%, destinándose una gran parte a corregir déficits de financiación en otros servicios públicos u otras parcelas de intervención de las administraciones públicas y además es imposible de fiscalizar (experiencia adquirida de la aplicación en otras comunidades autónomas donde la realidad es que jamás se ha hecho un retorno efectivo al sector)".

El sector "se ve en la necesidad de recordar que, dando a entender que los turistas no pagan impuestos, se incurre de nuevo en un flagrante error. Esto simplemente no es cierto ya que los impuestos recaudados en Andalucía en todos los ámbitos de la administración vinculados a la actividad turística suponen más de un 15% del total de los impuestos recaudados. Así tenemos impuestos ligados a la producción y los productos y servicios, la recaudación dependiente de la renta de las personas físicas de los empleados vinculados al sector, el impuesto de sociedades o los Impuestos de Bienes Inmuebles como algunos ejemplos a destacar".

También se ha hablado que el cliente estaría dispuesto a asumir ese incremento del precio de su estancia "de manera muy ligera y sin fundamento alguno", ya que en una comunidad autónoma donde el 49,11% de su oferta está vinculada al segmento vacacional o de sol y playa, donde el precio juega un factor decisivo a la hora de comercializar el producto, "el planteamiento de que un incremento medio del precio del alojamiento es irrelevante en la demanda turística no parece consistente puesto que, si ese incremento fuera posible sin afección a la demanda, sin duda el sector ya lo habría aplicado". Por otra parte, "dejar fuera a aquellas otras formas de alojamiento entre particulares no como por ejemplo las VFT y las VTAR, supone un nuevo elemento discriminatorio entre estos y el sector de establecimientos turísticos reglados por lo que, en este caso, se entiende prioritario frente a la aplicación de la tasa insistir en el afloramiento de ese tipo de alquileres que quedan al margen de los requerimientos legales como instrumento recaudatorio y de garantía de calidad del servicio ofertado".

Por último, desde el sector "se quiere hacer un llamamiento al presidente de la Junta quien en declaraciones recientes daba a entender que se abría a debatir sobre la 'Tasa Turística'. A este respecto el sector reitera su frontal y absoluta oposición a este modelo impositivo, por lo que espera que, agotado el debate del consenso, que a todas luces no existe, se sume y haga suya la posición del sector a este respecto. Con esta actitud se refrendaría las palabras dichas por Juanma Moreno en su discurso de investidura: bajando impuestos las arcas andaluzas disponen de más dinero para invertir en servicios e infraestructuras para los andaluces”.