Los hosteleros de Granada denuncian “un año de ruina y abandono” y piden “ayudas directas”

Los hosteleros de Granada han vuelto a salir a la calle para denunciar su situación después de “un año de ruina y abandono” y para pedir “ayudas directas” tanto al Gobierno como a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento. En la concentración en la plaza del Carmen, bajo el lema ‘Gracias por nada’, han reivindicado ayudas efectivas para rescatar a empresas y salvar empleos en el sector y han recordado que España es “el país de la Unión Europea que menos ayudas directas ha dado al turismo y a la hostelería”.

En Granada, más de 1.500 empresas de hostelería han desaparecido afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19 y entre 8.000 y 10.000 empleos se han destruido. El presidente de la Federación de Hostelería y Turismo, Gregorio García, ha advertido que los hosteleros granadinos no han recibido ni los 11 millones del plan de ayudas del Gobierno, ni el anunciando Plan de Rescate de la Junta de Andalucía ni ayudas municipales y ha insistido en que la situación es asfixiante para las empresas un año después del inicio de la pandemia. “Estamos en la ruina. El Gobierno parece que nos ha escuchado algo y quiere repartir no sé cuánto, pero que no llega. Y quiere compartirlo con más gente, que es lógico. Pero las empresas de hostelería y turismo de Granada, Andalucía y de España están muertas”, ha comentado.

El presidente de los hosteleros granadinos ha recordado que, a nivel nacional, más de 80.000 negocios del sector han cerrado definitivamente, con una pérdida de 300.000 empleos, y las empresas han dejado de facturar hasta un 80%. Ante esta situación, ha pedido al Gobierno central ayudas para un sector que “lo único que hace es crear empleo”. “La hostelería, en la anterior crisis sacó al sector de la construcción adelante. Si nos dejan ahora en caída libre, no vamos a salir adelante”.

Gregorio García ha insistido en que los hosteleros necesitan “ayudas directas de verdad” y que “se agilicen”. “Que los políticos se pongan las pilas y no se peleen en los patios”, ha señalado. “Tanto el Gobierno, la Junta como los ayuntamientos tienen de alguna manera que hacer algo por la hostelería, el turismo, las agencias de viajes, los guías, el ocio nocturno… Tienen que ayudarnos. Somos de alguna manera quienes sostienen a Granada y a Andalucía”, ha apuntado. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha salido a la plaza del Carmen justo antes del inicio de la concentración para hablar con los hosteleros, pero el presidente de la Federación de Hostelería ha dicho que le ha dado “la misma respuesta de siempre, que el Ayuntamiento podrá ayudar en la medida en que pueda”, por lo que ha señalado que no espera “nada” después de haberle pedido “ayudas durante un año”.

El secretario de la Federación de Hostelería, Antonio García, también ha recordado que llevan un año “trasladando al Gobierno, a la Junta y los ayuntamientos ayudas para el sector y no se concreta nada”. “El sector está destruido y nadie mueve un dedo para cambiar la tendencia que va a ser perversa para las empresas y el empleo de este sector”, ha lamentado en declaraciones a GranadaDigital. Además, los hosteleros granadinos todavía no han obtenido tampoco ninguna ayuda por el tiempo que tuvieron que cerrar totalmente sus negocios en otoño. “No se ha concretado nada, seguimos esperando. Granada fue la más perjudicada de la comunidad autónoma. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció unas ayudas y todavía estamos esperando que se concreten”, ha señalado.

(Habrá ampliación)