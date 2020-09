Hostelería, turismo y ocio nocturno lanzarán un SOS este martes en las calles de Granada

Empresarios de la hostelería, el turismo y el ocio nocturno aúnan fuerzas y llaman a la movilización este martes 22 de septiembre en las calles de Granada. Con esta iniciativa quieren reivindicar la sensación de “dejadez” que sufren estos sectores y un paquete de medidas que los “salve” de la ruina total y les ayude a compensar las pérdidas producidas por la crisis del Covid-19.

Reclaman al Gobierno central indicaciones que les sirvan para tomar decisiones al respecto y una mesa de diálogo, la cual llevan pidiendo desde hace tiempo y todavía no le conceden. Desde la Federación Provincial de Hostelería y Turismo recuerdan que no se trata de sectores que normalmente se manifiesten, pero que consideran vital hacer este llamamiento no solo por ellos, sino también por subsectores afectados directamente, como puede ser el de los transportes, los guías turísticos o las agencias de viajes.

El presidente de la Federación, Gregorio García, junto con el resto de asociaciones, recuerda que no están “muertos” y quieren seguir trabajando; son capaces de colaborar activamente en la lucha contra la pandemia y es por ello, que anima a la participación con el lema “Todos somos turismo. Turismo somo todos”.

Ocio nocturno sin restricciones

Raúl López, empresario del sector y representante de la plataforma de ocio nocturno en Andalucía, recalca que se trata de locales de ocio completamente seguros. Asegura que el Gobierno central ha utilizado a este sector como una “cortina de humo” y pide un “plan guía” que les ayude a actuar en consecuencia. Lanza un mensaje de confianza a los granadinos ya que controlando el aforo, y teniendo la limpieza y la vigilancia adecuada no es necesario que se vayan al traste. “La clave está en ofrecer ayudas económicas y mucho diálogo”, explica.

Turismo para los campings

John Haasen, secretario de la Federación de Campings de Andalucía, indica que hay que cuidar estos nombrados sectores, sumándose a las reivindicaciones propuestas por el resto de asociaciones. “Es necesario ya que, si no, vamos a crear un vacío en el futuro. Vamos a tener falta de ingresos, porque tomando apoyos ahora, podemos salvar parte del futuro”, explica el secretario. Los campings tienen por delante un escenario de incertidumbre ya que abren todo el año pero no saben si tendrán clientes o no. En invierno, viven al 80 por ciento de clientes extranjeros, pero, según sus palabras, España se encuentra en “código rojo o naranja” en países de Europa como destino no seguro y hay que luchar contra esta imagen.

Daños colaterales para los guías turísticos

Miguel Campos, representante de los Guías de Granada, cuenta que en la asociación son 200 trabajadores autónomos y muchos de ellos no están recibiendo ningún tipo de ayuda, a día de hoy. “No queremos vivir de ayudas, queremos vivir de nuestro trabajo”, exige. Recalca que la situación es gravísima porque los gastos no cesan, pero los ingresos escasean. Pide al Gobierno y a los medios de comunicación responsabilidad “y no potenciar lo malo”. “Una de nuestras pancartas para mañana pondrá que ‘sin turismo no hay futuro’, y quién no vea esto es que está muy equivocado. Nos dejan que muramos y vivamos de subsidios, no queremos eso. Queremos crear un estado de conciencia”, dice Miguel Campos.

Hoteles y destrucción del tejido empresarial

Desde la Asociación Provincial de Hospedaje, Trinitario Betoret, en representación del presidente de la Asociación ,Gerardo Castilla, hace una reflexión general sobre el drama de la destrucción del tejido productivo, hecho que estamos viendo nuevamente como en la anterior crisis de 2008. Recalcan que el lema del Gobierno “salvemos el empleo” se debe acompañar de otro paralelo que sea “ayudemos a sobrevivir a las empresas”.

Esta situación podría ser inasumible, ya que todos los sectores tienen relación directa con la hostelería. Agradecen a los turistas que sí han acudido a Granada este verano, demostrando que la ciudad es un destino seguro. El componente de ocio de la noche de Granada ha sido una demanda para visitarla; lo que no es responsable, indican, son las fiestas y reuniones que se ven en las calles de las ciudades.

Movilización y caravana reivindicativa

Esta concentración está prevista en otras provincias de Andalucía al mismo tiempo. Partirá a las 11:00 de la mañana desde la puerta de la Subdelegación del Gobierno. Esta misma, ha aprobado ya una caravana para esta movilización que comenzará en don Bosco, camino del Paseo del Violón, Carrera del Darro y Reyes Católicos, hasta llegar a Gran Vía. De ahí, se desplazarán hasta la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.