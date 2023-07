Hospitalizados graves cuatro jóvenes tras la colisión de un cuatriciclo con una moto de cross

Cuatro jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 20 años resultaron heridos de gravedad tras la colisión de un cuatriciclo ligero y una moto de cross la noche del lunes en la zona Norte.

El suceso tuvo lugar en la calle Casería del Cerro, una de las arterias principales que canalizan el tráfico en este distrito de la capital, alrededor de las 00:30 horas de la medianoche. Todos los siniestrados fueron trasladados al Hospital de Rehabilitación y Neurotraumatología del Virgen de las Nieves.

Según han confirmado desde la Policía Local de Granada, todo apunta a un exceso de velocidad de la moto como posible causa de choque frontolateral, si bien cabe destacar que fue el cuatriciclo el que se habría interpuesto en la trayectoria del primer vehículo.

#SiniestroVial ocurrido anoche en calle Casería del Cerro entre un cuadriciclo ligero y una motocicleta con resultado de cuatro personas, de edades comprendidas entre los 17 y los 20 años, heridas graves y trasladadas al @hospital_hvn de Neurotraumatología. pic.twitter.com/vplFFG8drG — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) July 4, 2023

Desde el cuerpo recuerdan que este tipo de motos de cross no suelen tener licencia para circular por ser de competición y carecer de elementos básicos como luces o espejos retrovisores. No obstante, hay kits que permiten matricularlas, aunque no era el caso de la implicada en el accidente.

El conductor tampoco tenía permiso de conducir y ni él ni el otro ocupante llevaban puesto el casco, por lo que se han abierto dos diligencias, una por esta última circunstancia y otra por el siniestro en sí.