El Hospital San Cecilio participa en una red nacional para preservar el bienestar psicológico de los profesionales

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada está participando en una red nacional creada para preservar el bienestar psicológico y la salud mental de los profesionales que atienden a pacientes con coronavirus (Covid-19). A través del proyecto ‘Ser+ contra Covid’ se han puesto en marcha recursos que ayuden a los profesionales a convivir con situaciones estresantes, así como a protegerse a sí mismos y a sus familiares, cumpliendo con una serie de recomendaciones básicas.

Entre las principales medidas que se proponen, y que se van a aplicar en el hospital granadino, destaca la incorporación de pausas colectivas de recuperación durante la jornada laboral de los profesionales. Estos descansos se repetirán dos veces por turno y tienen una duración de entre cinco y siete minutos durante las cuales los profesionales aplican técnicas de relajación. Además, en el inicio de cada turno se desarrollará una sesión de orientación sobre cuidados personales y para pacientes, para fortalecer la seguridad y ayudar a controlar la presión ante situaciones de adversidad como las que se viven actualmente.

La incorporación de estas medidas se va a pilotar en la UCI del Hospital San Cecilio con la intención de extenderla progresivamente a otras áreas asistenciales implicadas en la atención a pacientes con coronavirus, como hospitalización o urgencias.

El proyecto ‘Ser+ contra Covid’ aglutina a investigadores de centros hospitalarios, universidades y servicios regionales de salud de toda España que han unido fuerzas para articular una serie de recursos de ayuda a los profesionales para contrarrestar los efectos de la pandemia. Su creación nace del intercambio de experiencias y resultados de intervenciones ya aplicadas en centros sanitarios y pretende servir de base para continuar desarrollando medidas de apoyo emocional a los profesionales. La app “SER + contra COVID” ha sido incluida en un repositorio de iniciativas europeas de salud móvil puestas en marcha para contribuir a observar, analizar y gestionar la información de la pandemia de COVID19.

Este repositorio pertenece al proyecto European Knowledge and Innovation mHealth Hub, proyecto impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, liderado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. El European mHealth Hub será un espacio de referencia en innovación y conocimiento en salud móvil para los territorios europeos de la OMS, que comprende 53 países. Entre sus objetivos se encuentra el favorecer el intercambio y la extensión de las innovaciones digitales dentro de los sistemas de salud de los países europeos.

Protección de las familias de profesionales

El proyecto presta también especial atención a la protección de las familias y personas con las que conviven los sanitarios, ofreciendo recomendaciones para prevenir el riesgo de un posible contagio de Covid-19 y evitar la percepción de los profesionales de que los están poniendo en peligro.

Para ello, se propone el establecimiento de pautas fijas de comportamiento (llevar los menos objetos posibles, no llevar la ropa de trabajo a casa, etc.), la adopción de medidas al llegar a casa (tomar una ducha, higienizar móvil, gafas, etc.), extremar la limpieza en el hogar y el cumplimiento de las recomendaciones habituales (mantener la distancia evitando el contacto, uso de pañuelos desechables, lavado frecuente de manos, etc.)

Cómo acceder a la información

Toda esta información está recogida en la página web del proyecto (https://segundasvictimascovid19.umh.es/) y en una aplicación móvil disponible en Play Store en este enlace. En ella se pueden encontrar otros interesantes recursos como una autoevaluación sobre la capacidad de afrontamiento de la crisis del Covid-19, una recopilación de noticias positivas, pautas para identificar fake news así como audios para fomentar la relajación o infografías con información de utilidad.

Desde el Hospital Universitario Clínico San Cecilio agradecemos la implicación de los profesionales que trabajan en la creación y desarrollo de esta red de apoyo que se suma al Servicio de Atención Psicológica que se puso en marcha la pasada semana para contribuir también a cuidar la salud emocional de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios.

Ambas iniciativas son ahora fundamentales como lo es el trabajo y la implicación mostrada por todas las personas, cuya colaboración seguimos solicitando para cumplir con las indicaciones realizadas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y evitar acudir al centro hospitalario, salvo en caso de estricta necesidad.