El Hospital Clínico San Cecilio facilita el contacto por videollamadas entre pacientes con coronavirus y sus familias

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada ha puesto a disposición de los pacientes hospitalizados con coronavirus una docena de ‘tablets’ electrónicas para que realicen videollamadas con sus familiares. El objetivo es que los pacientes, ingresados en hospitalización convencional o en UCI, puedan comunicarse y compartir tiempo con sus seres queridos, propiciando una mejor recuperación y rompiendo el aislamiento en el que deben permanecer.

A partir de ahora, con la ayuda de profesionales de Enfermería del hospital, los pacientes hospitalizados en las áreas dedicadas a la atención de Covid-19, tanto en el nuevo hospital ubicado en el PTS, como en el antiguo Clínico, pueden realizar llamadas a través de estos dispositivos electrónicos a sus familias y seres queridos, a quienes que no ven desde su ingreso por coronavirus.

Esta iniciativa va dirigida fundamentalmente a las personas que no disponen de un teléfono móvil adecuado o que no tienen un dominio suficiente de las nuevas tecnologías. Se logra con ella mejorar la atención a estos pacientes facilitando su contacto con el exterior, ya que las únicas personas que pueden visitarles diariamente son los profesionales que les prestan atención sanitaria y cuidados.

La puesta en marcha del sistema de videollamadas ha sido posible gracias a la rápida respuesta de la Cámara de Comercio Granada y a la colaboración de las empresas Alight | NGA Human Resources e Infowork, que se han encargado de proveer tanto de los dispositivos como de las tarjetas SIM necesarias.

Información sobre pacientes

A esta nueva vía de comunicación se suma la información telefónica diaria sobre la evolución de cada paciente que profesionales de enfermería y médicos ofrecen a las familias, al menos tres veces al día (por la mañana y por la tarde, desde enfermería, y a media mañana, por parte del personal facultativo). Para llevar a cabo este cometido, más de una veintena de profesionales de enfermería se han organizado en turnos de trabajo con el objetivo de ofrecer esta atención personalizada, de lunes a domingo.

A esta información a familiares, pautada y diaria, se le añaden los casos en los que se produzcan novedades destacadas en el estado de salud del paciente ingresado.

Esta labor informativa es fundamental en estos días, ya que resulta complicado para las familias no poder visitar a sus seres queridos hospitalizados, y está suponiendo un gran trabajo de los profesionales del hospital. No obstante, es importante recordar que se deben evitar los desplazamientos al hospital, salvo en aquellos casos que sea estrictamente necesario, y que las visitas a los pacientes hospitalizados con coronavirus no están permitidas debido a su régimen de aislamiento.

El sistema de videollamadas forma parte de las medidas de humanización puestas en marcha en las últimas semanas para atender las necesidades de las personas hospitalizadas con coronavirus. Así, por ejemplo, ayer comenzó el reparto de las más de 1.600 cartas de ánimo para pacientes recibidas a través de la web www.teenviomiabrazo.es y se ha facilitado el acceso gratuito a los sistemas de televisión con un canal específico con mensajes y recomendaciones sobre cuidados.

Desde el Hospital Universitario Clínico San Cecilio agradecemos la implicación de los profesionales que están facilitando la puesta en marcha de estas iniciativas y de las empresas que están colaborando en ellas. Todas son ahora fundamentales, como lo es el trabajo y la implicación mostrada por todas las personas, cuya colaboración seguimos solicitando para cumplir con las indicaciones realizadas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y evitar acudir al centro hospitalario, salvo en caso de estricta necesidad.