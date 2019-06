Hosea Gear y Anthony Tuitavake participarán en el Clinic All Blacks de rugby que se celebra en Granada

Gear y Tuitavake compartirán sus enseñanzas sobre el éxito de la legendaria selección nacional de rugby de Nueva Zelanda, durante el Clinic de cinco días que tendrá lugar en la ciudad andaluza entre el 14 y el 20 de julio.

Gear y Tuitavake, que suman 20 partidos con los All Blacks y siete ensayos con la camiseta de la selección neozelandesa, formarán parte del staff técnico del All Blacks Clinic con una experiencia única de rugby que incluye sesiones de habilidades tácticas y técnicas, nutrición e hidratación, talleres, educación sobre los valores del rugby de Nueva Zelanda y la cultura tradicional maorí, y una visión de la leyenda de los All Blacks.

Los dos All Blacks se unirán a un equipo de entrenadores formado por cuatro miembros de Nueva Zelanda, junto con entrenadores y jugadores españoles para entrenar e inspirar a los chicos y chicas de 14 a 18 años años que participarán.

Tuitavake, quien participó en el primer All Blacks Clinic celebrado en Madrid el año pasado, afirma que es genial formar parte del clinic de nuevo y está deseando volver a España. “Los Clinics son muy divertidos y es asombroso ver a los jugadores cómo desarrollan sus habilidades a lo largo de la semana. Uno disfruta viendo sus caras cada día y cómo al final están listos para resolver todas las situaciones de juego. Un punto culminante para mí fue ver a los niños realizar la haka en la última noche. Fue una experiencia muy emocionante. Estoy impaciente por volver a hacerlo todo el próximo mes en Granada”.

Este centro internacional, que jugó recientemente en Racing 92, se unirá a Hosea Gear, un jugador que lleva 17 años jugando al rugby de primer nivel, incluyendo 14 internacionalidades con los All Blacks. “Esta es la primera vez que participo en un All Blacks Clinic y estoy deseando unirme al equipo de Granada para ayudar a estos jugadores a elevar su juego al siguiente nivel”, dijo Gear. Ser buena persona es más importante que ser un buen jugador en el campo, porque también se trata de cómo te comportas fuera del césped. Todos sabemos que las personas buenas son buenos jugadores, por lo que quiero enseñarles a todos estos niños que los valores de los All Blacks de las personas son tan importantes como el entrenamiento de habilidades técnicas”.

Los All Blacks tienen conexión especial con España desde 2017. El prestigioso Premio Princesa de Asturias de Deportes, una de las distinciones más destacadas en el ámbito español, fortalecieron los lazos entre ambos países. Una relación que se reafirmó más el año pasado cuando España fue anfitriona del primer All Blacks Clinic de la historia celebrado en Europa.

EL All Blacks Clinic ofrece una oportunidad única en la vida que les dará a los participantes la oportunidad de vivir y entrenar como All Blacks durante una semana. Aún queda un número limitado de plazas disponibles que puedes reservar visitando www.kiwihouse.es para saber más y registrarse.

HOSEA GEAR, All Black #1079

Dotado de una destreza atlética excepcional, Hosea Gear fue reconocido como una de los tres cuartos más poderosos del mundo en ataque durante el apogeo de su carrera. Con un peso de más de 105 kilogramos, una velocidad explosiva y su potencia, Gear jugó 14 partidos con los All Blacks y anotó seis ensayos con los All Blacks entre 2008 y 2012. Además, representó a los Maori All Blacks en 2004, 2006 y 2007.