El Granada se verá las caras con el Espanyol el sábado 6 de noviembre a las 14:00 horas

El Granada CF ya tiene fecha para visitar el RCDE Stadium, donde se enfrentará al RCDE Espanyol en el partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Santander. Será el sábado 6 de noviembre a las 14 horas.

Los rojiblancos viajarán hasta Barcelona para disputar un duelo directo en el que los nazaríes no salen bien del balance de enfrentamientos entre ambos: tan solo 13 victorias rojiblancas en 49 encuentros celebrados entre ambos.

HORARIOS | Estos son los encuentros correspondientes a la jornada 13 de #LaLigaSantander. 📝 https://t.co/Yo0C4rhmvY pic.twitter.com/YZStrxi5JV — LaLiga (@LaLiga) October 19, 2021

Reencuentro con dos exrojiblancos

El sábado 6 será un día especial para dos jugadores pericos y para la afición granadinista. Se volverán a reencontrar en el camino con dos exjugadores nazaríes: Álvaro Vadillo y Yangel Herrera. El primero de ellos no pasa por una buena situación deportiva al no contar como titular para Vicente Moreno. Por su parte, el venezolano no ha podido debutar en convocatoria de momento como jugador perico por una lesión en la tibia. A pesar de ello, ha recibido el alta médica recientemente, por lo que estará, muy probablemente para enfrentarse al equipo que le vio crecer como futbolista profesional.