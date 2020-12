Diego Martínez ya luce en la ‘Puerta de los Entrenadores’ del Nuevo Los Cármenes

El Granada CF ha realizado un homenaje al técnico Diego Martínez en reconocimiento a los logros que ha alcanzado con el club: el ascenso a Primera, alcanzar las semifinales de la Copa del Rey y la histórica clasificación para jugar la Europa League. Desde hoy, su legado queda reflejado en la ‘Puerta de los Entrenadores’ del estadio Nuevo Los Cármenes junto a Joseíto, Victoriano Santos, Jeno Kalmar, Lucas Alcaraz y Fabri González.

Durante el acto, Diego Martínez estuvo acompañado por su familia, su cuerpo técnico y los capitanes del equipo: Víctor Díaz, Germán Sánchez y Ángel Montoro. La presentación fue a cargo del director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, que comentó que este día pasará a la historia del club porque se rinde homenaje “al mejor entrenador de la historia del club”. “Es un reconocimiento muy merecido y sudado, y por eso, Diego, debes estar para siempre en nuestro estadio”, ha indicado Fernández Monterrubio, quien ha recordado que el 19 de junio de 2018 fue presentado como entrenador del Granada CF y luego logró el ascenso a Primera, la posterior permanencia y la séptima posición, la semifinal de la Copa del Rey y ahora llegar hasta dieciseisavos de la Europa League y sumar 18 puntos en 12 jornadas en la actual competición de Liga. Para el director general, son datos “descomunales” que la afición granadinista “conoce, valora y recuerdan como algo histórico”. Pero ha resaltado que “hay más”, porque “además de los resultados, hay mucho trabajo, esfuerzo, perseverancia de un entrenador muy cualificado, metódico, estudioso, analítico, que cuida los pequeños detalles, que son los que marcan la diferencia, que fortalece la cohesión grupal y que hace crecer individualmente a los jugadores”.

Fernández Monterrubio ha comentado también que agradece a Diego Martínez que haya ayudado al club “a crecer, a construir un proyecto desde los valores y a hacer que todos los que llegan se sientan orgullosos de estar aquí y a imprimir ese nivel de exigencia tan necesario para mejorar y seguir creciendo”. El director general ha señalado que todos los que forman el club están “orgullosos” de estar al lado de Diego Martínez y esperan “tenerle muchos años más aquí”. Monterrubio ha agradecido su “trabajo, implicación y compromiso con el club”. “Nos haces felices a todos y disfrutamos con tu trabajo”, ha señalado.

Diego Martínez, por su parte, ha dado un discurso improvisado porque ha asegurado que “las cosas más importantes de la vida se hacen desde el corazón”. “Así firmé aquí y luego viene la razón, argumentos que tienen que ver con lo que uno va pensando. El corazón no solo me trajo aquí, sino que allá por principios de siglo, yo tenía que estar en Granada para hacer una carrera, no sabía por qué. Nunca había pisado esta ciudad y 20 años después, fíjate la de cosas positivas que me han pasado en lo personal y en lo profesional”, ha comentado. Diego Martínez ha dado las gracias a Monterrubio por sus palabras y ha señalado que todos los que pertenecen al club saben “lo difícil que ha sido”, por todas las adversidades que han tenido que pasar. También ha agradecido a los aficionados su cariño, “sobre todo en los momentos de más dificultad”. El vigués ha señalado que su cara sale en la puerta, pero es “la representación de un grupo humano, un equipo técnico” al que le une un vínculo más allá del fútbol. “Esto es un equipo y no se entiende a un entrenador sin su cuerpo técnico, que es fundamental, y sin sus jugadores”, ha señalado. Diego también se ha acordado de todos los trabajadores del club, “que trabajan en una misma dirección”, y de su “equipo íntimo”, su mujer y su hija. Por último, ha comentado que había una sola cosa que no le gustaba de ese homenaje y es “que lo mejor está por llegar”.

El acto ha contado con un emotivo cierre a cargo de Pepe Macanás, responsable de Relaciones Institucionales, quien ha comentado que tiene un gran feeling con Diego y que este homenaje es “merecidísimo”.

El Granada CF también ha creado un nuevo espacio en la ‘Puerta de los Entrenadores’ en el que figura el nombre de todos los técnicos que ha tenido el equipo rojiblanco desde su fundación hasta ahora.