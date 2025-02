La histórica alineación de siete planetas y cómo se puede ver desde Granada

Este viernes 28 de febrero de 2025 tendrá lugar un fenómeno histórico: la alineación de siete planetas. Emilio José García, responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, explica a GranadaDigital en qué consiste este fenómeno que no se volverá a repetir hasta dentro de 400 años, en 2.492. “Esta alineación de los planetas en realidad no es tal. No os tenéis que imaginar que están todos los planetas unos seguiditos detrás de otros. Simplemente es que, a lo largo del movimiento alrededor del Sol, da la circunstancia de que vamos a tener los siete planetas visibles en una franja horaria durante la noche del 28 de febrero. Y es muy especial, porque aunque este es un fenómeno que ocurre recurrentemente, por primera vez en mucho tiempo vamos a tener siete planetas visibles por la noche, no visibles en el cielo”, apunta.

La mejor hora para ver la histórica alineación de siete planetas será al atardecer. “Sobre todo Mercurio, que está muy pegadito al Sol, y Saturno van a estar muy bajitos y enseguida van a desaparecer. “La hora buena es a partir de las siete y media y hasta las ocho y media, cuando la luz del Sol ya baje y todavía sea un poquito más de noche. Ahí podremos ver a los siete planetas”, comenta Emilio José García, quien detalla que esta alineación de siete planetas “no se podrá ver a simple vista ya que para ver varios de ellos se necesita telescopios o binoculares”.

El planeta más fácil de identificar será Venus. “Es el objeto más luminoso que tenemos en el cielo. Después del Sol, lo vamos a ver al atardecer por donde se pone el Sol. Y si tiramos hacia arriba ya veremos Júpiter y Marte. Si tiramos hacia abajo de Venus veremos Mercurio y Saturno, pero va a ser muy difícil de captar. Si tenemos unos buenos telescopios o unos buenos binoculares, podremos captar también a Urano y a Neptuno”, explica el responsable de la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Dónde ver la alineación de siete planetas desde Granada

Esta alineación de siete planetas se podrá ver desde Granada siempre que el tiempo lo permita, ya que para el viernes 28 de febrero está previsto que el cielo esté cubierto de nubes y haya incluso lluvias. “Para ver esta alineación de planetas hay que buscar un sitio muy bueno. Lo primero, hay que alejarse de la ciudad de Granada, porque la contaminación lumínica nos impide ver este fenómeno astronómico tan bonito. Así que hay que buscar un sitio muy oscuro. Segundo, hay que buscar un sitio con un horizonte muy plano, porque precisamente como Mercurio y Saturno están muy bajitos, como tengas una montaña adelante, te los tapan. Sería bueno, aunque esto no podemos manejarlo, que sea un sitio lo más despejado posible, que no haya nubes. Y recomendaría unos buenos prismáticos, porque tienen mucho campo y te van a permitir ver, precisamente, los siete planetas, más o menos, alineados. Los telescopios te reducen mucho el campo”, explica.

Para ver esta alineación de siete planetas, que podrá ser visible desde cualquier punto de España, el astrofísico recomienda “tener alguna carta de navegación, como las muchas que se pueden encontrar en Internet, tipo Stellarium, para tener bien identificados dónde están los planetas”. Estos se alinearán para formar una única línea en el cielo, lo que provocará un efecto óptico que fascinará a quienes tengan la oportunidad de poder observarlo.