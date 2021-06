HispaColex presenta 512 reclamaciones contra el Gobierno en nombre de la hostelería granadina

El bufete jurídico granadino HispaColex y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada han informado sobre el proceso y cifras de las reclamaciones por lucro cesante presentadas contra el Gobierno central el pasado 1 de junio, por parte de 512 empresas hosteleras, de las cuales, el 63% son granadinas, y el 72% de éstas están asociadas a la Federación de Hostelería de Granada.

El objeto de la reclamación ha sido el ‘lucro cesante’, es decir, lo que las empresas han dejado de ganar como consecuencia de haberse visto obligadas a cerrar los negocios desde que el pasado 14 de marzo de 2020 se decretara el primer estado de alarma en España por culpa de la pandemia de Covid-19. El proceso comprende las pérdidas que han lamentado los negocios hosteleros de Granada desde esa fecha, y hasta el 18 de junio del pasado año. La reclamación está dirigida al Estado sólo durante ese periodo, aunque, según ha asegurado García de la Serrana, se podrá iniciar una nueva que comprenda los meses del segundo estado de alarma por el coronavirus, desde el 25 de octubre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021.

Este pasado mes de enero, HispaColex inició la prestación de sus servicios centrados exclusivamente en el sector de la hostelería y el turismo (puesto que el comercio pudo mantener las ventas online), en concreto de Andalucía oriental, para las pérdidas durante el ya mencionado primer estado de alarma. “Hasta que no se reclama, no se sabe qué va a ocurrir, pero si no se reclama, el no ya se tiene”, ha comentado el director de Hispacolex, Javier López y García de la Serrana, durante una rueda de prensa celebrada en la mañana de este jueves en el NH Collection Granada Victoria, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

Entre las empresas que han reclamado, algunas procedentes de otros puntos de Andalucía, también hay agencias de viajes, campings y alojamientos turísticos rurales, guías turísticos y empresas de souvenirs.

Para calcular las no ganancias de estas empresas, “la Federación de Hostelería de Granada ha contratado a un gabinete de economistas que ha hecho un estudio con un coste de reclamación accesible para todos los reclamantes”, ha explicado de la Serrana.

El director de Hispacolex ha asegurado que, con total seguridad, todas las empresas hosteleras requirentes serán indemnizadas por el Gobierno: “La parte de que nos dé la razón el Tribunal Supremo nos diga que tienen que ser indemnizados, no me preocupa, sé que nos la va a dar. El problema viene más en la cuantificación del año”. El importe total que se ha reclamado asciende hasta 31.855.616 euros.

Tras el estudio realizado por HispaColex, a petición de la Federación de Hostelería de Granada, sobre la posibilidad de reclamar los daños ocasionados a las empresas del sector con ocasión del estado de alarma, se llegó a la conclusión de que deben ser indemnizados por el Gobierno “aquellos daños y perjuicios ocasionados a las empresas que, además, fueron un instrumento y un medio, para la consecución del interés general, esto es, aquellas empresas que han sufrido realmente un sacrificio especial”, ha afirmado de la Serrana,, quien ha añadido que “vendrá una segunda oleada de reclamaciones, una vez hayamos cuantificado las pérdidas del segundo estado de alarma”.

Mantienen que se trata de un supuesto de responsabilidad de configuración legal en base a la propia regulación del estado de alarma y en el caso de las empresas de restauración y hostelería “se ha exigido un sacrificio especial en aras del interés general frente al resto de los ciudadanos que puede ser indemnizable”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Hostelería de Granada, Antonio García González, ha dicho de manera tajante: “Nosotros no tenemos culpa de lo que ha pasado, es verdad que es una causa de fuerza mayor y por la cual, se está muriendo la gente. Enviamos todo nuestro respeto y consideración a esta causa pandémica, pero si nos quitan algo que nos pertenece, tienen la obligación de restituírnoslo”.

Paralelo al procedimiento de reclamación del lucro cesante, se inició una segunda vía de reclamación, en este caso, frente a las distintas compañías aseguradoras con quien se tuviera suscrito seguro de pérdida de beneficio por paralización de actividad.