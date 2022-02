Heycar: el lugar ideal para comprar coches de segunda mano

Los últimos veinte años del nuevo milenio han sido de expansión y crecimiento. Nos encontramos ante un mundo globalizado donde parece que todo está a un clic de distancia. Y es que hace unos años era inimaginable tener el mundo dentro del bolsillo, parecían solo cosas de series icónicas como los Supersónicos y Volver al Futuro. Pero, el ingenio humano ha roto paradigmas, la creatividad y la constancia han hecho que eso sea una realidad. Esto también ha supuesto diferentes retos para la sociedad. Adaptarse a las nuevas tecnologías y a su buen manejo no ha sido fácil para todos; por suerte, la pandemia dio al mundo ese empujoncito que necesitaba.

Con la aparición de la pandemia por el virus Covid-19, en 2020, la humanidad sufrió un vuelco. Un virus que afectaba a todos por igual, sin importar clases sociales, raza, cultura, etnia o género. Esto impulsó a la sociedad a optimizar los proyectos de digitalización que ya venían cocinándose y que en esos meses se volvieron más que indispensables. Ya no es necesario ir al banco o al centro comercial para adquirir un producto, porque en tu mano, por medio de tu móvil, puedes acceder a la mayoría de las tiendas del mercado. La venta de carros no ha sido la excepción y en Heycar puedes comprar coches con seguridad.

Comprar coche en línea ahora es más fácil

Adquirir tu próximo vehículo ahora es un proceso más fácil gracias a la tecnología. Las plataformas web que permiten la venta y compra de productos y servicios se han popularizado y la industria automotriz no se ha quedado atrás. Este es el momento perfecto para adquirir el vehículo de tus sueños, de manera fácil y al alcance de unos pocos clics. En Heycar puedes consultar modelos, ver puntuaciones, analizar las características de diferentes coches, recibir asesoría personalizada y más desde la comodidad de tu casa. Heycar es la plataforma ideal para realizar este proceso, encontrar coches seminuevos, con muy poco uso.

Heycar: coches de segunda mano garantizados

Hemos recalcado los privilegios que conlleva una sociedad digitalizada, sin embargo, este proceso de migración de lo convencional al mundo virtual no está exento de retos. Las personas temen sufrir estafas, robos, invasión a su habeas data y, en general, ser víctimas de un delito cibernético. Por ello, es importante escoger páginas reconocidas y con garantía para realizar procesos de compra. Heycar es el mejor lugar que puedes visitar desde tu sofá para encontrar tu próximo carro.

Se trata de un sitio web que te permite acceder, de manera sencilla, a un coche de segunda mano. El catálogo con el que cuenta solo incluye vehículos de la mejor calidad, seleccionados de los concesionarios más relevantes en la industria. Realizar la gestión en línea es rápido y sencillo, los fundadores de Heycar se abocaron a diseñar un algoritmo intuitivo, fiable y eficiente. De esta manera, cualquier persona, sin importar su experiencia con la red, puede encontrar el coche que desea.

Un mundo de opciones en Heycar

Ya hemos establecido que se trata de una web de venta automotriz fácil de usar, pero ¿vale la pena? Heycar se destaca por contar en su catálogo de opciones solo con coches certificados, garantizados y que no hayan tenido un uso superior a 8 años, con un máximo de 150.000 kilómetros recorridos. Adicionalmente, Heycar es totalmente parcial al ofrecer diferentes marcas de vehículo, en su sitio web no encontrarás publicidades producto de patrocinios o intercambios comerciales. Con los concesionarios mantienen una relación amable basada en la transparencia.

Planes de financiación con Heycar

Heycar es una empresa que quiere ayudarte a cumplir tu sueño de comprar tu coche de segunda mano, con garantía. Quizá no cuentas con el dinero completo para pagar el auto de una vez. Es por ello que con Heycar puedes acceder a una financiación estándar, en la que pagas por un número de meses cuotas fijas y, al finalizar este periodo, el coche es de tu entera propiedad. Acceder a estos créditos no es complicado, no se establecen limitantes de kilómetros para escoger modelos y los préstamos se otorgan en condiciones favorables, fácilmente pagables.

Razones para comprar coches de segunda mano

La venta de coches de segunda mano, tras la pandemia en el 2020, se ha disparado, frente a la de carros nuevos. Y es que adquirir un coche usado te permite acceder a mejores y precios mucho más asequibles, sin sufrir el impacto de la devaluación del vehículo, con un catálogo más amplio de opciones a tu alcance, sin moverte de tu casa, y ayudar al medio ambiente. Heycar te brinda garantías y certificaciones de la marca que escojas, con el aval de un concesionario, garantías extendidas, una inspección multipunto que permite identificar cuáles son las debilidades del coche, programas de asistencia a carrera y un informe desglosando de su historial.

¡Visita Heycar ahora y encuentra tu automóvil soñado!