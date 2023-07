Hevia y su ‘Conferencia’ llenaron en el Parapanda Folk

Hevia presentó en el Parapanda Folk este jueves su proyecto musical ‘Conferencia’, que es un concierto didáctico multidisciplinar sobre la historia de los gaiteros en la música tradicional asturiana, desde finales del siglo XIX. Con bastante sentido del humor y apoyado en proyecciones de época, José Ángel Hevia y su hermana, la percusionista María José Hevia, mantuvieron la atención del público, que llenó completamente el auditorio Enrique Morente de Íllora.

Alrededor de la historia de los gaiteros de leyenda, los dos hermanos interpretaron algunas de las piezas referenciales del folclore asturiano, levantando aplausos tanto en sus intervenciones musicales como en las descripciones verbales. El multiistrumentista asturiano se valió durante toda la ‘conferencia’ de tecnología de autograbación, con la que podía perfectamente ir sumando instrumentos hasta doblarse o triplicarse al oído. Fue presentado por los responsables del programa de radio ‘Aires Celtas’, los hermanos Federico y Armando Salvador.

En el entreacto, como ya es tradición en este festival, la muestra se hermanó con otro festival de folk, en este caso el cercano ‘Celta Sur de Cúllar Vega. Participó en el acto su alcalde Jorge Sánchez Cabrera, y los concejales de Íllora, Salvador Blázquez, de Cultura, y la primera teniente de alcaldía, María Victoria Fuentes.

La noche la cerró el trío Deira Band con un concierto más ‘al uso’. Formados por dos andaluces y un asturiano, su música animada y formalmente exquisita puso a bailar al público presente en el auditorio. Se trata de un grupo que ha sido premiado hasta en los concurso de Escocia, siendo la primera banda no anglosajona en ganar la ‘Battle of The Folk Bands’, y en directo son una delicia. "Unos monstruos", como los calificó Hevia.

Programación del Parapanda Folk este viernes 28 de julio

Qico Comesaña + Rare Folk

Auditorio Enrique Morente 22:00 horas

Íllora- Granada

Tras una extensa carrera musical, formando parte de bandas como Armeguin (desde 1985 a 1993 y tres discos); Fía na roca (desde 1992 a 1995 y un disco); Uxía grupo (desde 1994 a 1996 y un disco); Berrogüetto (desde 1996 a

2014 y seis discos); además de realizar diferentes colaboraciones como compositor y arreglista para otros proyectos, Quico Comesaña presenta 'Mãe', su primer trabajo discográfico en solitario.

Quico Comesaña, pilar del folk gallego, vuelve a los escenarios con este singular espectáculo, una obra impresionante que no dejará indiferente a nadie. Estará acompañado por una banda integrada por Carmen Gallego (violín, nyckelharpa), Marcos Padrón (acordeón), Paula Oanes (arpa céltica) y Leandro Deltell (percusiones).

"Extraterrestre, extraordinario, magistral, deslumbrante, inmenso...". Este abrumador caudal de loas, que podría continuar hasta completar un largo párrafo, está provocado por el nuevo disco de Quico Comesaña, 'Mãe'.

Se trata de una obra conceptual que gira alrededor de la defensa y el respeto a la natureza, donde se exponen diferentes lugares y vivencias de la infancia y adolescencia del músico relacionadas con el mundo natural. Incluye cuatro suits instrumentales de aproximadamente 10 minutos cada una independientes entre sí, donde varias melodías actúan como nexo entre ellas, apareciendo cada cierto tiempo sobre diferentes armonías, ambientes o texturas, que evocan espacios y sensaciones a partir de las principales influencias musicales asimiladas durante la adolescencia. 'Mãe' representa a todo ser con la capacidad de engendrar vida, desde la más pequeña de las criaturas hasta el planeta mismo (Gaia). Es un homenaje al hecho femenino.

Rare Folk

Rarefolk se ha revelado como una de las formaciones de música instrumental más creativas e inclasificables de la escena española. Más de 20 años y cinco trabajos discográficos avalan la trayectoria de la banda, que en todo momento ha sabido reinventarse a sí misma, en una constante evolución y búsqueda de un lenguaje propio y definitorio que los diferencia de cualquier otra propuesta musical.

Manifiestan una singular visión en la que la música celta abraza al rock y a la vanguardia electrónica, dando como resultado un sonido deliciosamente elaborado y cargado de energía. El personalísimo estilo del que son creadores ha sido definido por la prensa especializada como 'Free Style Folk'.

La presencia en festivales internacionales de la magnitud del Sai Festival (Irlanda), Ollin Kan (México), Montelago Celtic Festival (Italia), Ortigueira o Etnosur (España), las colaboraciones en su último trabajo "GO" (2011) por parte de Cathy Jordan (Dervish) y Dee Armstrong (Kila) así como la incorporación de la violinista Leslie Jordan al proyecto, sitúan al grupo como uno de los principales exponentes de las Nuevas Músicas a nivel internacional.