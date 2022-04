La Hermandad de las Lágrimas de Guadix portará un cirio con la inscripción 'Lágrimas de Vida'

Pocas cosas hay más difíciles en un momento de dolor que sacar fuerzas para realizar un acto de bondad. La periodista Susana Herrera lo hizo. Cuando su hijo falleció, donó sus órganos para así poder ayudar a otras personas. Escribió Lágrimas de Vida, un libro contando su dolorosa experiencia, el cual se ha convertido en un lema para muchas personas.

Sus 'Lágrimas de Vida' han tomado diferentes formas y una de ellas ha sido una inscripción en muchos cirios de Semana Santa. La Hermandad de las Lágrimas de Guadix ha tomado el testigo este año y portará este jueves en el palio de su titular mariana un cirio con dicha inscripción, lema que representa a los donantes de órganos.

Esta campaña fue impulsada por Susana Herrera, periodista de Canal Sur. Empezó esta labor solidaria a raíz del fallecimiento de su hijo José Andrés, de tan solo siete meses, cuyos órganos sirvieron para dar vida a otros niños.

La periodista explicaba en un artículo publicado en la web de la Diócesis de Málaga en 2012 que, gracias a que su hijo pudo dar una segunda oportunidad y mayor calidad de vida a tres niñas, con su hígado y sus riñones, ella pudo volver a nacer, convirtiéndose en una activista de la donación de órganos y de sangre. Herrera afirma que apostar por la vida ha sido su gran terapia. Esta madre quiso hablar de su experiencia, de ese dolor, y lo hizo a través de un libro, donde plasma sus 'Lágrimas de Vida'.

Iniciativa en la Hermandad de las Lágrimas

A pesar de que esta iniciativa se ha llevado a cabo en otras cofradías, mayoritariamente sevillanas, la de las Lágrimas será la primera en hacerlo en Guadix. Esta hermandad quiere convertirse en faro de guía para la ciudad a la hora de impulsar la donación de órganos, con el único objetivo de concienciar a las personas de su importancia y destacan que el cirio es un faro luminoso, no solo en este Jueves Santo, sino todos los días, para que todo el mundo tome conciencia del "don que tenemos de compartir, que no es otro que el de la vida".

La iniciativa viene motivada por el testimonio de una integrante de la Hermandad de las Lágrimas, Mari Carmen Aguilera. Fue trasplantada de corazón hace cinco años y afirma que le ha cambiado la vida.

Mari Carmen estuvo enferma de corazón muchos años hasta que los médicos le dijeron que la única opción que había para seguir viviendo era realizar un trasplante. "Tenía ilusión y esperanza cuando estaba esperando para trasplantarme, porque veía que la vida se me iba, me estaba quedando sin fuerzas, estaba con la esperanza puesta en el trasplante", cuenta. El día que la llamaron para realizar el trasplante al fin, estaba contenta. Cuenta que de camino a Córdoba, donde se realizó la operación, iba como "en busca de la vida". La intervención salió bien. Mari Carmen destaca que en ese momento, no sabía cómo dar las gracias, ella pensaba "lo grandioso que era que alguien te dé un corazón".

"Mi donante va conmigo siempre, le rezo todos los días y es mi amigo y es un agradecimiento tan grande que no se puede explicar. Lo entendemos las personas que hemos pasado por esto. La experiencia es lo que te hace aprender", menciona.

Mari Carmen señala que hay demasiada desinformación, que es importante que las personas conozcan más sobre la donación de órganos. "Creo que las personas que no donan no es porque no quieran sino porque no están informadas. Hablé una vez con un hombre que estaba en un hospital que se le había muerto un hermano con 27 años y le pregunte si donaron y me contestó “nos lo dijeron pero no lo entendimos” y en esos momentos con el dolor tan grande que tienes si no estas informado y no lo entiendes, no donas".

Dice que sobre todo es una pena porque a ella le pilló mayor, pero gracias a la donación, pudo vivir y conocer a algunos de sus nietos, y que al igual que ella hay personas jóvenes esperando un trasplante y que si lo reciben pueden seguir viviendo con total normalidad.

La integrante de la Hermandad afirma que es un orgullo que su cofradía haya realizado este acto. "La satisfacción que me dio cuando pusimos la vela, por los donantes, que son todo, ya te digo para mí, mi donante es una parte de mi". Quiere que sobre todo sirva para dar visibilidad y concienciar a las personas sobre la importancia de la donación de órganos. Por ello es también importante conocer el significado de 'Lágrimas de Vida'.

Es importante que las personas se informen y que conozcan más sobre este tema ya que no hay nada más importante que la vida.