Helga Figueroa, María Romero, Yla Eunice Zapater y Enedina González, ganadoras de GIRA Mujeres

Helga Figueroa, con su proyecto 'DoggieSnax | De Tapas con Mi Perro', desde Valencia; María Romero, con 'Turismo de Pueblo', desde Sevilla; Yla Eunice Zapater, con el proyecto 'Umami ethical food', desde Teruel; y Enedina González, creadora de 'Ecogranja La Pradera', desde Toledo, han resultado ganadoras de la quinta edición del programa de formación y capacitación para el emprendimiento GIRA Mujeres, impulsado por Coca-Cola. El resultado se ha dado a conocer en un acto de clausura y entrega de premios, que ha estado presidido por la Ministra de Justicia, Pilar Llop, y en el que también han participado Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Juan Ignacio de Elizalde, Director General de Coca-Cola Iberia, Francesc Cosano, Director General Iberia de Coca-Cola Europacific Partners, así con Mercedes Rodríguez y Berta Pérez, ganadoras de ediciones anteriores, y las mujeres finalistas de la quinta edición.

Durante el acto de entrega de premios, Pilar Llop, Ministra de Justicia, ha señalado que "España es un país pionero en igualdad de género, somos sextos en Europa. Sin embargo, queda mucho por hacer. Este es el siglo de las mujeres líderes. Afrontamos un desafío muy básico, el suelo pegajoso que nos impide llegar a los techos de cristal. Debemos llevar la democracia a los espacios privados".

Los cuatro proyectos galardonados han sido seleccionados entre los 24 finalistas, tras ser evaluados por un jurado profesional, compuesto por siete expertos independientes: Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid; Alberto Levy, consultor y emprendedor; Isabel Roser, fundadora de Hilo Sostenibilidad y senior advisor; Carlota Mateos, co-founder y CMO; Luis García Deber, Presidente de

Youth Business Spain; y Mercedes Wullich, fundadora de Mujeres&Cia y el ranking Top 100 Mujeres Líderes.

Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, ha indicado que "hace unos años, un grupo de personas de Coca-Cola tuvo la visión de que podíamos aprovechar nuestra capacidad de llegada a la sociedad española para ofrecer herramientas que sirvieran de apoyo a aquellas mujeres que se planteaban dirigir su propio destino profesional pero no sabían cómo. Buscamos fórmulas para hacerlo posible y, de ahí, salió GIRA Mujeres. Después de cinco ediciones, GIRA Mujeres ha representado una oportunidad para cerca de 19.000 mujeres. Y no solo eso, muchas ideas que estaban en su imaginación han comenzado a hacerse una realidad tangible. Podría decirse que, tras estos cinco años, GIRA es una historia de éxito, pero creo que el verdadero triunfo es el de todas y cada una de las mujeres que han tenido el arrojo para dar ese paso adelante y han sabido aprovechar las herramientas que hemos puesto a su disposición para labrarse un nuevo camino. Son ellas quienes merecen el mejor de los reconocimientos, por rebelarse frente a la 'España vaciada' y ofrecer una alternativa emprendedora que permita arraigarlas a ellas y a sus familias a unos territorios que no quieren abandonar".

En esta quinta edición de GIRA Mujeres se han presentado 466 proyectos, bien de nuevo emprendimiento o de impulso al ya existente, en los sectores de Alimentación y Bebidas, Ocio y Turismo, todos ligados a la cadena de valor de Coca-Cola.

Juan Ignacio de Elizalde, Director General de Coca-Cola Iberia, ha destacado que "en Coca-Cola, tenemos un compromiso histórico con el empoderamiento femenino, impulsándolo tanto a nivel interno, en nuestra propia estructura; como a nivel externo, a través de proyectos con impacto real en la sociedad. Ejemplo de ello es '5by20', la iniciativa mundial que Coca-Cola planteó en 2010 para potenciar las habilidades profesionales de 5 millones de mujeres para 2020. Un objetivo inicial que hemos superado habiendo empoderado económicamente a más de 6 millones de mujeres en todo el mundo. Proyectos como GIRA Mujeres no solo han contribuido a que hayamos alcanzado esta cifra y superado el objetivo sino que facilitan que las mujeres contribuyan a sus entornos socioeconómicos y ejerzan como motor de desarrollo en sus comunidades".

Cada una de las cuatro ganadoras de GIRA Mujeres ha conseguido un premio de 5.000 euros en concepto de capital semilla, una mentoría y acompañamiento de cuatro meses de la mano de Bridge for Billions, firma experta en emprendimiento, así como un curso online de ESIC valorado en 1.900 euros en un área de negocio de su elección. De esta forma podrán poner en marcha un proyecto nuevo o mejorar y dar un impulso a un negocio ya existente.

GIRA Mujeres

GIRA Mujeres ha puesto también atención al impulso del emprendimiento en los entornos rurales como elemento para la fijación de la población y evitar el abandono de estos lugares, así como en la necesidad de seguir trabajando en la disminución de brechas de género. Este programa tiene como objetivo empoderar a mujeres de toda España entre 18 y 60 años de edad como agentes económicos que contribuyen a la transformación y desarrollo en sus respectivas comunidades, y, por ende, como palanca y motor frente a la situación actual, a través de sus negocios y su trabajo.

Esta iniciativa, además, contribuye a dar impulso a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 -fin de la pobreza-, 5 - igualdad de género-, 8 -trabajo decente y crecimiento económico-, 10 -reducción de las desigualdades-, 11 -ciudades y comunidades sostenibles-, 12 -producción y consumo responsables- y 17, alianzas para lograr los objetivos.

GIRA Mujeres busca cubrir las necesidades de información y formación de las mujeres emprendedoras: refuerza sus competencias digitales, las acompaña a lo largo de todo el proceso de emprendimiento, les proporciona información en temas de financiación y, en el actual contexto, les ayuda en materia de gestión emocional y empoderamiento personal. Así, se trabaja en la disminución de la brecha de género (emprendimiento femenino, confianza y seguridad de la mujer en sí misma) y el gap digital.

El evento también ha contado con la presencia de dos ganadoras de anteriores ediciones de GIRA Mujeres, Mercedes Rodríguez (propietaria de Mercenatura) y Berta Pérez (propietaria de AguaViento), quienes han hablado de su experiencia como emprendedoras, las claves a la hora de arrancar un negocio y las barreras que se han encontrado a lo largo de todo su desarrollo profesional.

Para llevar a cabo esta iniciativa, Coca-Cola cuenta con el apoyo y colaboración de entidades comprometidas con la igualdad de género y el impulso al desarrollo económico de los ámbitos urbanos y rural como son Fundación Mujeres, Dona Activa, AlmaNatura e Impact Hub.

'GIRA Mujeres te acompaña'

En esta quinta edición, se ha estrenado el formato ‘GIRA Mujeres te acompaña’ que, a su vez, se divide en dos categorías: ‘Quiero emprender’, destinado a mujeres que quieren emprender y a las que se ayuda a identificar alternativas de autoempleo; y ‘Tengo un negocio’, dirigido a mujeres propietarias de negocios afectados por la crisis a quienes se ofrece apoyo para que puedan dar impulso a

sus proyectos emprendedores. En ambos casos, las participantes cuentan con formación online en seis sesiones grupales (en grupos reducidos) y un seguimiento individualizado.