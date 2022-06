El helado vegano de Aldi que no podrá faltar en tu nevera este verano

Suben las temperaturas y con esto las ganas de tomar bebidas y comidas más fresquitas, así como disfrutar de alimentos que durante el invierno no se consumen. Ya es oficialmente verano y Aldi ya está preparado para darle a sus clientes lo que necesitan para sobrellevar los días de calor. Se trata de un helado vegano, que se puede encontrar en sabores como limón, chocolate o leche merengada y que regalará momentos refrescantes durante los meses de calor.

La cadena alemana fue una pionera en productos vegetarianos y veganos y no deja de innovar con nuevos productos constantemente. Los ingredientes principales en este producto son la leche de soja, arroz o avena. Y aunque el cliente no sea vegano, seguro que va a querer probar estos helados cuyo sabor no es lo único bueno, sino que al ser de los ingredientes mencionados son más saludables y menos procesados.

Sin duda este helado es una excelente opción para pasar los días de calor. se puede encontrar en todos los supermercados Aldi en tarrinas de medio litro por un precio no superior a los tres euros.