El Raca consigue su tercera victoria de la temporada ante La Salle Melilla (73-65)

El Grupo Hafesa Granada sigue sumando triunfos en la Liga Femenina 2. En este caso, ante La Salle Melilla, conjunto al que derrotó en el Pabellón Paquillo Fernández por 73-65.

Las rojillas comenzaron con muy buen pie el encuentro con un parcial inicial de 10-3. El conjunto local se mantuvo con un claro dominio sobre la pista durante el primer cuarto, sin embargo, las pérdidas y los tiros libres a favor del conjunto melillense mantenían con vida a las visitantes. De hecho, de los 15 puntos anotados por el conjunto de Paulino Puerto, ocho salieron desde la línea de 4,25.

El segundo cuarto comenzó con la máxima igualdad en el marcador (15-15) y así se mantendría hasta los últimos compases. El Grupo Hafesa Granada arrancó los siguientes diez minutos con dos triples consecutivos. Sin embargo, Stevanovic asumió el liderazgo en su equipo y con siete puntos, mantuvo al Melilla en la lucha. A pesar de los innumerables intentos del conjunto visitante por darle la vuelta al marcador, las rojillas no perdieron la ventaja mínima de dos puntos. El mejor momento de las de Maribel Piñar llegaría en los últimos minutos del periodo. Alcántara se echó el equipo a la espalda con dos triples consecutivos para marcharse al descanso con cinco puntos de renta (35-30).

Con el regreso de vestuarios, el Grupo Hafesa Granada tardó algunos minutos en encontrarse cómodo sobre el parqué del Paquillo Fernández. El conjunto melillense cambió su estrategia, consciente de que debían neutralizar a las rojillas en el tiro exterior. Tras varios minutos en los que el conjunto local no era capaz de finalizar correctamente sus jugadas, Mamen Blanco anotó un triple que se transformó en un golpe de moral para sus compañeras. Con el 40-36, las nazaríes metieron la directa para tratar de aumentar la distancia en el marcador. Los últimos compases del tercer cuarto tuvieron un claro dominio del conjunto local. Con transiciones muy rápidas y una circulación del balón casi perfecta, el Grupo Hafesa Granada dejó en jaque a la defensa melillense, incapaz de frenar el acierto de las rojillas desde el 6’75. El cuarto se cerró con un triple de Carmen García, que otorgó a las granadinas nueve puntos de ventaja (56-47).

En el último cuarto, el conjunto nazarí llegó a alcanzar la máxima ventaja del encuentro con 61 a 51. Parecía que el trabajo ya estaba hecho, pero las melillenses no se rindieron tan fácilmente. Las visitantes encadenaron varias buenas jugadas y llegaron a acortar distancias en el luminoso (63-58). Aun así, el Grupo Hafesa Granada no bajó los brazos, la victoria tenía que ser suya. Finalmente, con un increíble protagonismo de las granadinas Carmen García (12 puntos), Marina Gea (10 puntos) y Judith Martín (13 puntos), las rojillas consiguieron su tercera victoria de la temporada (73-65). Cabe destacar especialmente el trabajo de Carmen García que, tras no contar con muchos minutos en el último encuentro, en esta ocasión, con la ausencia de Vee Warner, la nazarí ha aprovechado sus momentos en pista para firmar una actuación perfecta.

Al final de esta misma semana, el Grupo Hafesa Granada visitará al Unicaja para disputar el partido correspondiente a la décima jornada. En el mismo, el equipo rojillo espera poder contar con su último fichaje, Nici Gilday, que no pudo disputar el encuentro con el La Salle Melilla por no haber estado de alta cuando este partido debió celebrarse, el pasado 14 de noviembre, así como con la caribeña Vee Warner, que aún sufre molestias en el hombro como consecuencia de su última jugada frente al CAB Estepona. El derbi andaluz tendrá lugar en el Pabellón Los Guindos el sábado 5 a las 20:00 horas. Las malagueñas llegarán a este encuentro tras vencer por 20 puntos de diferencia al Tecnigen Baloncesto Sevilla (60-80).

Ficha técnica

Grupo Hafesa Granada, 73 (15+20+21+17): Blanco (11), Rodríguez (4), Arrojo (6), Santana (5), Martín (13) -quinteto inicial-. También jugaron Alcántara (12), Cerqueira (0), Gea (10), Warner (-), García (12), y Mir (0).

La Salle Melilla, 65 (15+15+17+18): Stevanovic (23), Traoré (8), Alonso (3), Gonçalo (11) y Satorre (10), -quinteto inicial-. González (0), Mata (0), Ummah (-), Sandoval (-), Sadornil (0), Muñoz( 10).

Árbitros: Betanzos García, Juan Jesús y Ternero Marín, Alberto.

Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Paquillo Fernández a puerta cerrada.

Declaraciones de Maribel Piñar

“Ha sido un partido muy competido, desde el principio al final, donde los dos equipos hemos jugado un baloncesto muy rápido. Hemos estado siempre por encima en el marcador, pero no nos hemos podido despegar fácilmente del equipo contrario. Ha sido un triunfo de equipo, donde las diez jugadoras que han podido participar han aportado en todas las facetas posibles. Cuando ha llegado el momento de concentrarse, no perder balones, estar en zona, etc. lo han interpretado a la perfección. Cabe destacar la actuación de Carmen, para la que no era fácil suplir a Vee, pero que ha tenido un partido más que notable, tirando a sobresaliente”.

“Hoy hemos tenido mucho acierto, cosa que necesitábamos al no tener a nuestro referente ofensivo. Andrea, por ejemplo, ha metido cuatro triples y ha vuelto a ser la Andrea que nosotros conocemos. Igualmente hemos sabido cuándo teníamos que controlar el tempo del partido y cuándo teníamos que correr el contraataque”.

“Hoy ha sido el día para presumir de las granadinas del equipo: Peque, Judith, Marina, Laura, Mir y Carmen. Las seis han estado inconmensurables, por eso están aquí. Tenemos buena cantera y hoy se ha demostrado. Sienten la camiseta y que este equipo es suyo y lo van a defender siempre”.