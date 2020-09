Hacienda impulsará medidas urgentes para que los municipios aumenten sus recursos y su margen presupuestario

Por último, Hacienda reconoce que en esta iniciativa no va a incluir medidas relativas a los remanentes y lamenta que la propuesta pactada con la FEMP, que suponía, a su juicio, “poner solución a un problema estructural y complejo”, no haya tenido el respaldo del Congreso. “En cualquier caso, eso no puede impedir que otras medidas urgentes y que benefician a los ayuntamientos queden sin ejecutarse”, argumenta.

En el anterior decreto, la ministra, con acuerdo de la FEMP y el único apoyo de los alcaldes socialistas, impulsó una fórmula que permitía esquivar el veto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Constitución a la posibilidad de que los ayuntamientos registren déficit, de forma que los municipios que quisiesen podrían hacer un préstamos a la Administración del Estado por los más de 14.000 millones de euros acumulados en remanentes para recibirlos de forma progresiva durante los próximos diez años.

Para ello, Hacienda ofrecía acceso a líneas de financiación de unos 5.000 millones a fondo perdido entre 2020 y 2021 a los ayuntamientos que se ofreciesen. Los alcaldes que se opusieron al real decreto de Montero exigen que el fondo Covid de 5.000 millones para los ayuntamientos sea incondicionado, como a las comunidades autónomas, y que no dependa de los remanentes, siendo el Estado el que sufragase los fondos adicionales para los municipios. De su lado, los partidos de izquierdas abogan por eliminar el veto al déficit de las entidades locales.