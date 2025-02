Habrá huelga en los remontes de Sierra Nevada este sábado tras no cerrarse un acuerdo

Finalmente, este sábado habrá huelga en los remontes de Sierra Nevada, coincidiendo con el Puente de Andalucía. La reunión entre los sindicatos y la dirección de Cetursa de este viernes ha terminado sin acuerdo respecto a las medidas de salud y seguridad de la estación, por lo que los 400 trabajadores que forman parte de la plantilla de Cetursa Remontes están llamados a secundar el paro este sábado 1 de marzo, en la primera de las ocho jornadas de huelga previstas.

Los integrantes del comité de empresa - los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CSIF y CGT- se han reunido con Cetursa, la empresa encargada de la gestión de la estación de esquí de Sierra Nevada, este viernes 28 de febrero para intentar desconvocar la huelga, pero tras varias horas no han logrado un acuerdo, por lo que el calendario de movilizaciones seguirá adelante.

Las medidas de salud y seguridad laboral son "el asunto principal del conflicto". Los sindicatos exigen el cumplimiento de reivindicaciones como "la eliminación de externalizaciones o el establecimiento de un plus de altura". Cetursa, por su parte, ha indicado que "no es una cuestión de plus de altura, del seguro de accidentes, externalizaciones o categorías", sino que "se trata de un mecanismo de negociación imposible para cualquier empresa".

Cetursa también ha señalado que en 2024 convocaron una huelga con una serie de puntos, "de los que se han resuelto un porcentaje elevado, y antes de que se cumpla un año se convoca otra con puntos nuevos y los puntos de 2024, ampliados" y les dan "solo 15 días para resolverlos". Desde la empresa han apuntado también que no pueden "estar todos los años pendiente de los motivos de la convocatoria de huelga siguiente".

Cetursa ya recibió el pasado 12 de febrero la convocatoria de ocho jornadas de huelga, de las que seis de ellas son en sábado toda la jornada y dos en viernes con paros de cuatro horas, en un horario que impide la apertura de la estación de esquí granadina.

Los sindicatos estudian huelga indefinida de remontes en Sierra Nevada tras no alcanzar acuerdo con Cetursa. Por el momento, esta falta de entendimiento supone mantener las seis jornadas de huelga y dos parones parciales entre los meses de marzo y abril. CCOO ha explicado que ante "la nula voluntad de la empresa de llegar a un acuerdo", el Comité de Huelga, representado por este sindicato, además de CSIF, UGT y CGT, "se ha visto obligado a mantener la convocatoria de huelga para el día 1 de marzo", si bien "le ha reiterado a la empresa su voluntad de seguir negociando para poder llegar a un acuerdo que permitiera desconvocar los demás días de huelga programados".

Por su parte, Cetursa "ha comunicado que entiende que está roto todo tipo de negociación y ha amenazado con consecuencias muy graves sobre los trabajadores", según el sindicato CCOO. Así, acompañada de esta huelga indefinida, el comité prevé la creación de una caja de resistencia para ayudar a los trabajadores de la empresa pública: "No vamos a permitir amenazas empresariales. Las amenazas con consecuencias graves por hacer huelga serán respondidas con instrumentos que el Estado de Derecho da a los/las trabajadores/as".

El sindicato también ha indicado que el Comité de Huelga "tan sólo solicita que se cumplan los acuerdos firmados hace ya un año y demás" pactos alcanzados en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Y ha criticado que "la empresa firmó una serie de puntos que no pueden cumplirse sin la procedente autorización de la Junta de Andalucía y que, según parece, no se le habían comunicado previamente a esta".