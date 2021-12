El guitarrista Rubén Campos ultima su primer disco de estudio mientras está de gira con ‘Plata fina’

El guitarrista Rubén Campos acaba de finalizar la gira en la que acompaña a Soleá Morente y está ilusionado por terminar el que será su primer disco de estudio. El granadino trabaja siempre que está inspirado en un estudio de grabación propio, en su barrio, en el Zaidín, para ultimar su disco ‘La calle del pensamiento’, al que le quedan dos canciones. “Es un proyecto que tenía desde hace tres años en la cabeza. Tenía ya algunos temas compuestos y durante tres años he terminado de componerlos. Es un trabajo en mi propio estudio de grabación y hay artistas interesantes también: Paco Vega a la percusión, Rafael Heredia a la batería, Aroa Fernández y Chelo Soto al cante. Es un disco que estoy haciendo con mucho cariño y cuidado”, asegura. Mientras, también se encuentra de gira con ‘Plata fina’, un DVD que grabó en directo en el Festival de la Guitarra de Granada el pasado verano, con el que también pretende relanzar su carrera como solista, como cuenta en una entrevista concedida a GranadaDigital.

Rubén Campos, que ha pisado escenarios acompañando con su guitarra a artistas de la talla de Antonio Canales, Juan Andrés Maya, El Farru, Kiki Morente o Estrella Morente, lleva su música flamenca en solitario por distintas ciudades españolas.

Empezó como guitarrista a los 12 años, pero desde mucho antes ya escuchaba flamenco en casa ya que su padre y sus tíos también tocaban la guitarra y otros instrumentos. A esa edad empezó a formarse con maestros en Granada y, más tarde, se fue a Madrid a para seguir con su formación. Ha tenido varios maestros, pero los más significativos para Rubén Campos “por las enseñanzas” que le han dado han sido “Rafael Habichuela, Manolo Sanlúcar y José Jiménez 'El Viejín'”. “Son los tres maestros que considero que sus directrices se me han quedado más marcadas y me han marcado más el camino. Evidentemente, me he influenciado de mucha gente, mediante cursos también. Pero ellos son los que más han influenciado mi música y mi forma de entender el flamenco”, asegura.

Ahora acaba de terminar su gira como guitarrista de Soleá Morente, lo que ha supuesto “un punto de inflexión en su carrera” ya que ha conocido “otra música y otra forma de tocar”. “Soleá viene del flamenco, pero está haciendo otra música y es superinteresante ver cómo se puede tener el espíritu y la creación flamenca en otros géneros musicales”, apunta.

Rubén Campos también formó parte del espectáculo ‘Lorca y la pasión’ en los Jardines del Generalife con Marina Heredia, una experiencia que recuerda como “muy bonita”. “La dirección de coreografía era de Eva la Yerbabuena y la música de José Quevedo 'El Bola', del que he aprendido mucho estos últimos años. Lo puedo considerar también otro de mis maestros”, afirma.

En tablaos y peñas de Granada y de toda España ha tocado Rubén Campos, quien destaca “la improvisación” en las actuaciones en los tablaos, que es “la esencia del flamenco”. De todas estas actuaciones a lo largo de su trayectoria recuerda las que ha realizado en Casa Patas y en el Corral de la Morería en Madrid con Juan Andrés Maya. “Todas las noches era caliente el espectáculo y había mucha emoción”, asegura.

El guitarrista granadino está centrado ahora en sus actuaciones como solista mientras comienza la nueva gira de Soleá Morente, a la que volverá a acompañar con su guitarra. Y también en terminar su primer disco de estudio, ‘La calle del pensamiento’. Su idea es que pueda ser una realidad en el primer trimestre de 2022.