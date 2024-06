Guadix entrega sus premios Pedro Antonio de Alarcón y Ciudad de Guadix

Guadix volvió a ser la capital del periodismo este sábado gracias a la gala de entrega de la XXI Edición de los Premios Nacionales de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón y Ciudad de Guadix que organiza el Ayuntamiento de Guadix en colaboración con la Diputación de Granada. Una edición donde el jurado reconoció la trayectoria profesional del periodista Vicente Vallés, presentador y director de Noticias 2 de Antena 3 con el premio Pedro Antonio de Alarcón, mientras que los premios Ciudad de Guadix fueron para el programa 'Un país mágico' dedicado a Guadix; para el programa 'Sabor Geoparque' emitido por Radio Guadix Cadena Ser, y realizado por Antonio Tejada; y para el reportaje 'Los Fossores, la vocación de velar por los cementerios' realizado por María Ruiz para la agencia EFE y emitido en numerosos medios de comunicación.

Antes de la gala, Vicente Vallés fue recibido por el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, en el ayuntamiento accitano, donde firmó en el Libro de Honor. Posteriormente se celebró la gala, que estuvo conducida magistralmente por el periodista Juan Andrés Rejón, se celebró en el Teatro Mira de Amescua, donde asistieron buena parte de la Corporación Municipal, la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, junto a otros diputados, el delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Granada, Gumersindo Fernández, el Juez Decano, el Vicario General, alcaldes y alcaldesas, responsables de los medios de comunicación provinciales, representantes de las fuerzas de seguridad, entre otros.

En su discurso, el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, defendió el periodismo libre señalando que “en estos tiempos en que periodistas y comunicadores son señalados, queriendo ser censurados con una sonrisa falaz, la ciudadanía os necesitamos. Porque un periodismo crítico y libre imprime sello de fiabilidad. La diversidad cultural, el pensamiento crítico, la libertad de expresión y opinión son necesarios para que podamos fortalecer una sociedad robusta, madura y no dependiente. Una sociedad que no se deje encandilar por estrellas fugaces imbuidas de su propio engreimiento ególatra. Una sociedad unida frente a odios y rencores, crítica, sin miedo y respetuosa con la diversidad política, religiosa, cultural y sexual podrá hacer frente a esos políticos de uno u otro signo que quieran doblegarla. Hace mucho tiempo que la palabra no había sido tan temida. Por eso se la combate, se menosprecia su poder. Por eso, periodistas, escritores e intelectuales que fomentan el pensamiento crítico, ese aprendizaje constante de palabra y de vida son tan perseguidos, tan temidos. Por eso, ustedes los periodistas, los comunicadores, los escritores nos sois tan necesarios”.

Sobre el premiado Vicente Vallés señaló que se trata de “un periodista que une compromiso con la verdad y la justicia, el cual a lo largo de su carrera, ha demostrado un compromiso inquebrantable con la verdad, la ética y la objetividad, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para las generaciones futuras”.

Por su parte, Vicente Vallés hizo un repaso por algunos de los galardonados en ediciones anteriores, recordando algunas curiosidades y anécdotas de su relación con ellos. También defendió el periodismo como la herramienta necesaria para hacer llegar al ciudadano la verdad, por lo que lo animó a que viesen o leyesen la información sobre un hecho en diferentes medidos de comunicación para que al final pudiesen sacar sus propias conclusiones. Agradeció la labor de sus compañeros en los informativos, ya que el trabajo en equipo es fundamental para ofrecer una información de calidad. Por último, finalizó su discurso con una cita del Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, que dice “prefiero prensa sin Gobierno que Gobierno sin prensa”.

Premios Ciudad de Guadix

Durante la gala también se hizo entrega de los premios internacionales Ciudad de Guadix. Fueron para el programa 'Un país mágico' dedicado a Guadix que lo recogió José Manuel Maíz, productor Ejecutivo de la Productora Backstage Producciones, responsable del formato de TVE 'Un país Mágico'; para el programa 'Sabor Geoparque' emitido por Radio Guadix Cadena Ser, y realizado por Antonio Tejada y que lo recogió su compañero de emisión Antonio Ochoa; y para el reportaje 'Los Fossores, la vocación de velar por los cementerios' realizado por María Ruiz para la agencia EFE.

La gala también contó con una parte musical que corrió a cargo del Theresa Mood y Antonio Florián que ofrecieron dos canciones de los Beatles en honor a Vicente Vallés.