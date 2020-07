Guadix informa sobre las líneas de subvenciones para personas mayores y personas con discapacidad

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guadix, representada por Encarni Pérez, informa que se ha publicado en el BOJA la orden de 14 de julio de 2020 (Boja 138, de 20 de Julio) de dos líneas de subvenciones de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

La primera de las líneas de subvención es individual para personas mayores destinada a adquisición, renovación y reparación de prótesis dentales y ortesis, con una cuantía máxima de 600 euros.

Los requisitos para esta línea de ayudas son una Renta per Cápita Unidad Económica no superior a 1,25 veces el IPREM (9,399,489 euros); tener cumplidos 65 (último día plazo de presentación de solicitudes); no haber obtenido condición de beneficiario por el mismo concepto en convocatoria anterior; tener una situación de inactividad laboral; disponer de un presupuesto cierto y, por último, pertenecer a una vecindad administrativa en algún municipio de Andalucía.

La segunda de las líneas de subvención es individual para personas con discapacidad. Está destinada a la adaptación de vehículos a motor, con un máximo 750€; la adquisición, renovación de prótesis y ortesis: auditiva con un máximo 1.200 euros (600 euros por cada audífono); ocular con un máximo de 400 euros y dental con un máximo 600 euros; la adquisición, renovación y reparación de productos de apoyo: máximo 6.050 euros y gastos de desplazamiento: 109 euros/mes.

Los requisitos para esta segunda línea de ayudas son los siguientes: Renta per Cápita Unidad Económica no superior al IPREM (7,519,59 euros); tener reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial en grado mayor o igual al 33%; disponer de un presupuesto cierto; en subvenciones adquisición; renovación y reparación de productos de apoyo para personas con discapacidad se requiere un informe favorable C.V.O (solicitud de oficio); por último, pertenecer a una vecindad administrativa en algún municipio de Andalucía.

El plazo de presentación de solicitudes de ambas líneas de subvenciones finaliza el 10 de agosto de 2020.