Guadix aclara que los cuadrantes de la Policía Local ya fueron utilizados por los anteriores responsables

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, junto con el concejal de Hacienda, Pedro Gabriel Rus, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Valverde, y varios miembros del Equipo de Gobierno han comparecido esta mañana para aclarar la posición del Gobierno de la ciudad con respecto a la polémica suscitada por los cuadrantes anuales de la Policía Local y las horas extras pendientes de pago.

Con respecto a las horas extras, el concejal de Hacienda, Pedro Gabriel Rus, ha hecho un correlato de la situación por la que está pendiente el pago de las horas extras reclamadas por la sección Sindical de Guadix del Sindicato Andaluz de Policía Local. Así, ha explicado que las horas extras fueron generadas entre mayo y diciembre de 2022, validadas por el anterior jefe de la Policía Local, Antonio Vera, y el responsable de los cuadrantes, Miguel Payán.

Estas horas fueron puestas en conocimiento del Equipo de Gobierno a petición del concejal de Hacienda tras la petición realizada por la Intervención municipal para satisfacer el adeudo, a mediados del mes de diciembre. Por razones técnicas de conformación del expediente no se pudieron llevar al pleno de diciembre y “los representantes sindicales que ahora reclaman, Jesús Lozano y Antonio del Arco, eran conocedores de la situación en la que se encontraba el servicio de Intervención, ya que en el mes de marzo les informé personalmente del motivo por el cual no se les abonó estas horas extras y que probablemente en el mes de marzo o el mes de abril se les pagaría”, explica Pedro Gabriel Rus que ha mostrado su sorpresa cuando en el mismo mes de marzo cuando apareció un escrito de un sindicato independiente de la Policía Local, del cual formaban parte Jesús Lozano y Antonio del Arco, donde se acusaba del no pago de esas horas extras.

“Considero una deslealtad manifiesta esta actitud, ya que ellos conocían de primera mano la situación administrativa que atravesábamos y que en cuanto se incorporara la nueva interventora se pagarían las horas extras. Pero este fin de semana nos encontramos otro escrito de la sección Sindical de Guadix del Sindicato Andaluz de Policía Local, otro sindicado del que forman parte Jesús Lozano y Antonio del Arco tras dejar de forma parte del anterior sindicato donde dicen mostrar su incertidumbre por no haberse pagado aún las horas extras”, relata Pedro Gabriel Rus que afirma rotundamente que “este Equipo de Gobierno no realiza promesa, sino que tiene un compromiso firme con todos los trabajadores municipales, para que presten un buen servicio a la ciudadanía. Así, había un compromiso firme del pago de las horas extras que se va a realizar en las nóminas de este mes de abril como yo les indiqué. No comparto esa actitud ya que nosotros hemos sido francos y directos con ellos y eran conocedores de la situación y al final lo que consiguen no es dañar al Equipo de Gobierno sino a la imagen de la institución tanto del Ayuntamiento como de la Policía Local”, finaliza el concejal de Hacienda.

El alcalde accitano se ha referido a los cuadrantes anuales y a los comunicados realizados por este sindicato que “lo que parece es que estamos empezando a hacer política. Y cuando uno quiere hacer política debe hacer lo que ha hecho el anterior jefe de la Policía Local (cesado el pasado 8 de febrero) y actual candidato de VOX, ponerse al frente de unas listas electorales y que la ciudadanía decida si los representa o no”.

Lorente ha manifestado su sorpresa sobre las acusaciones vertidas sobre los cuadrantes anuales, donde aluden a que no se ajusta a la directiva europea (que es una recomendación y no de obligado cumplimiento) y se menoscaba su derecho al descanso. “Este turno se lleva haciendo desde hace 14 años, tal y como explicaron el resto de compañeros en una nota enviada a los medios. Es curioso que en 14 años no nos hayamos dado cuenta de que no había descanso y nos hemos dado cuenta ahora. Y nos damos cuenta porque hace poco tiempo se constituye la sección de Guadix del Sindicato Andaluz de Policía Local que la integran cuatro personas, dos de ellas provenientes del anterior sindicato y las dos restantes son el antiguo jefe de la Policía Local y candidato de VOX y el responsable de hacer de los turnos anteriormente. Es curioso que ahora se preocupen por este tema cuando hay cuadrantes validados por el anterior jefe y hechos por quien denuncia ahora que no se ajustan a la normativa”, aclara el alcalde accitano.

El primer edil también ha querido dejar claro que hubo una reunión de la actual jefatura con los representantes de los trabajadores, donde estaban incluidas dos de las personas que forman parte de este nuevo sindicato y acordaron seguir con los turnos que actualmente se están llevando a cabo. El alcalde accitano ha mostrado el documento donde se recoge el acuerdo firmado por los representantes de los trabajadores. Jesús Lorente, ha dejado claro que en esta legislatura el Equipo de Gobierno ha apostado firmemente por la Policía Local, cubriendo todas las vacantes de personal (ahora hay turnos de la Policía con tres efectivos), reposición de vehículos y motocicletas, vestuario, cursos formativos, prácticas de tiro, entre otros.

“Hemos hecho un gran esfuerzo durante esta legislatura por dotar a la Policía de todos los recursos ya que consideramos que es un cuerpo necesario y esencial para la atención de la ciudadanía”, afirma el alcalde accitano que finaliza señalando rotundamente que “dentro del cuerpo de Policía hay auténticos profesionales que dan todo lo que tienen por atender a la ciudadanía y lamento que ahora estemos en campaña electoral poniendo a la Policía encima de la mesa. Pero nosotros vamos a seguir mejorando y dotando de recursos a la Policía para que siga prestando el mejor servicio posible a la ciudadanía. Y por último quisiera mostrar mi alegría porque el anterior jefe de la Policía, al cual cese el 8 de febrero, y que acto seguido estuvo en un proceso de baja, se haya mejorado para ser el candidato de VOX”.