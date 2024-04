Montalvo Grupo Inmobiliario se ha consolidado como uno de los grupos líderes en la provincia por su gestión integral de la vivienda en alquiler. Con diferentes oficinas repartidas entre Granada y Atarfe, Montalvo Grupo Inmobiliario cuenta con un servicio exclusivo ofreciendo la mayor protección de bienes inmuebles para sus clientes.

Entre sus servicios destacan la selección de viviendas exclusivas, la protección ante cláusulas abusivas en los contratos, la asistencia en incidencias, así como una atención personalizada y adaptada a las necesidades del cliente, sitúan al grupo inmobiliario como un referente de contratación para inquilinos en búsqueda de vivienda en Granada.

El mercado inmobiliario granadino cada vez es más exigente, por lo que una buena gestión integral de la vivienda posicionan a Montalvo Grupo Inmobiliario como líder en el blindaje y gestión de viviendas en alquiler tras más de 17 años de experiencia en el sector.

Desde la desgravación de impuestos por el alquiler de la vivienda, o la selección de inquilinos, hasta la cobertura por impago, que garantizarán que su vivienda quede completamente blindada, y pueda seguir disfrutando del cobro de su renta sin preocupaciones adicionales.

El Grupo Montalvo forma parte de la Red Nacional de Arbitraje Notarial, esto quiere decir que su tranquilidad quedará garantizada durante todo el proceso del alquiler de su vivienda, ofreciéndole la máxima seguridad jurídica del mercado frente a las adversidades que se presenten con su inquilino.

Laura Arroyo, se ha convertido en propietaria gracias a la gestión que ofrece Montalvo Grupo Inmobiliario y destaca que "la experiencia ha sido 100% recomendable, he comprado con Montalvo dos pisos y me he sentido tranquila en todo el proceso de búsqueda, compra y alquiler de ellos. Transmiten confianza, trasparencia y cercanía. Su conocimiento del sector está muy por encima del resto, ante mi segunda firma, donde estaban implicados otra inmobiliaria y banco, si no hubiera sido por el conocimiento legal de Rocío Montalvo, hubiera tenido unos gastos extras a futuro".

La rapidez, la cercanía y la eficacia en sus servicios, son unas de las máximas cualidades de esta compañía, que busca "blindar el alquiler ante cualquier adversidad", teniendo uno de los seguros de impago más completos del mercado: cobrará todos los meses hasta la recuperación total del inmueble con solo una llamada, todos los gastos jurídicos quedarán cubiertos, y los desperfectos ocasionados por vandalismos estarán dentro de su protección sin límite ni franquicias.

Son tiempos complicados para la adquisición de una vivienda, ya sea para alquilar o comprar, el Grupo Montalvo ofrece toda la ayuda necesaria para agilizar ese proceso gracias a su servicio de gestión integral de alquiler y garantizando la seguridad y despreocupación para inquilinos y propietarios, velando siempre por su tranquilidad y teniendo uno de los mejores seguros de impagos de la provincia.