Gravite suma la Tercera Cultura a la candidatura de Granada a Ciudad Europea de la Cultura

El festival Gravite patrocinado por CaixaBank y que aboga por la tercera cultura que fusiona artes, ciencias y letras llegó a su fin el pasado domingo y sus dos directores, Gustavo Gómez y Jesús Lens, se han mostrado contentos y satisfechos a la hora de hacer balance final.

“El público ha acogido muy bien las diferentes propuestas de la séptima edición de una cita que ya plenamente consolidada en el panorama cultural granadino. Las rutas se han completado y hemos tenido llenos en muchas de las actividades, con un público muy participativo”, señalan Gómez y Lens. “Tenemos que agradecer a CaixaBank su decidido compromiso con un festival extraño y diferente a cualquier otro. Su confianza nos permite seguir creciendo y evolucionando”.

“La entrega de los reconocimientos a Jorge Volpi y a la Banda Municipal de Música de Granada fueron muy emotivos. En concreto, Ángel López Carreño, director de la Banda, agradeció en el Teatro CajaGranada recibir el Memorial Fernando Marías, una persona que tanta impronta dejó en la Granada cultural y en el propio festival Gravite.

El escritor mexicano Jorge Volpi, por su parte, se mostró muy feliz de recibir su premio Viajero en el Tiempo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía de manos de su director, Antxon Alberdi. “Me defino más por lo que no soy que por lo que soy. Y una de las cosas que me hubiera gustado ser es astrofísico, por lo que me encuentro muy honrado y feliz de recibir este galardón en un espacio como éste”, señaló Volpi.

Preguntado por la importancia de citas como Gravite de cara a la consecución de la capitalidad cultural europea de 2031, Jorge Volpi señaló que “festivales así son imprescindibles para dotar de vida cultural a una ciudad, para unir áreas y talentos distintos, para acercar el conocimiento a toda la sociedad”.

En su balance, Gustavo Gómez y Jesús Lens destacan las sesiones dedicadas a la inteligencia artificial, desarrolladas en el Cine Club Universitario y en la Librería Picasso y que tuvieron como protagonistas a Francisco Herrera, catedrático de IA de la UGR; Quico Chirino, director de Ideal, la escritora Rosa Montero y Juan de Dios Salas. Se abordaron los riesgos que afronta la sociedad ante la irrupción de una tecnología muy poderosa, desde la pérdida de puestos de trabajo en diferentes áreas a la propagación sin control de noticias falsas e información errónea que ponga en peligro la democracia.

Igualmente, la reflexión sobre el poder de los mitos y la leyendas y la importancia que tiene ponerlos en su contexto y confrontarlos con la realidad científica e histórica, como hicieron la museóloga Soledad Gómez, la guía Blanca Espigares Rooney y la catedrática de Prehistoria de la UGR Margarita Sánchez Romero en su conversación con May R. Ayamonte sobre su libro ‘Prehistorias de mujeres. Cuentos de mujeres que forjaron el mundo’.

Igualmente destacable fue la sesión celebrada en el Parque de las Ciencias, con 500 estudiantes abarrotando su salón de actos y 40.000 más conectados on line para seguir la jornada dedicada al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que contó con la escritora Rosa Montero; Ana Guijarro, astrónoma en el Centro Astronómico Hispano en Andalucía, en Calar Alto; y María Ángeles Martín, profesora titular del departamento de Ingeniería Electrónica y directora de la línea de Investigación Aeronáutica de Aviónica en la Universidad de Sevilla.

Además, destacar el lleno en la proyección de ‘Estela’, cortometraje impulsado por el Consorcio Ifmif-Dones España y que permitió hablar sobre los límites y la relación entre ciencia y ficción; así como el homenaje a Emilio Herrera Linares, una vez más, presentando la programación de Gravite en su tumba del Cementerio de Granada, cuya leyenda debe animarnos a todas y a todos: 'No le lloréis. Imitadle'.