Gravite reconoce a Jorge Volpi y a la Banda Municipal de Música de Granada

El festival Gravite patrocinado por CaixaBank y dedicado a la tercera cultura que fusiona artes, ciencias y letras, celebrará su sexta edición entre los próximos 9 y 16 de febrero. Una semana antes, los directores del encuentro científico-cultural, Gustavo Gómez y Jesús Lens, han hecho público el nombre de los ganadores de sus dos galardones anuales, el Premio Viajero en el Tiempo y el Memorial Fernando Marías.

Este año, el premio Viajero en el Tiempo es para el escritor mexicano Jorge Volpi, miembro de la denominada Generación del Crack y, desde febrero de 2022, director del Centro de Estudios Mexicanos (CEM) en España de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 2018 obtuvo el Premio Alfaguara, por su obra 'Una novela criminal'.

Para Gustavo Gómez y Jesús Lens, "Jorge Volpi ejemplifica todos los valores del Premio Viajero en el Tiempo de Gravite, al aunar el talento literario con la pasión y el rigor científico. A lo largo de sus 15 novelas y ensayos publicados, el autor mexicano ha tocado temas muy diversos a través de géneros muy diferentes, empezando por su 'Trilogía del siglo XX', un auténtico periplo por ese tiempo tumultuoso".

Gómez y Lens recordaron que, entre otros premios y galardones, Jorge Volpi recibió el Premio José Donoso al conjunto de su obra en 2008 y la Medalla de la Orden de Isabel la Católica de España. "Además, es Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y sus libros han sido traducidos a 30 idiomas".

Para los directores de Gravite, el ensayo más reciente de Jorge Volpi, 'La invención de todas las cosas. Una historia de la ficción', publicado por la editorial Alfaguara, "es un libro monumental, en todos los sentidos de la expresión, repleto de erudición y que se lee como la novela más apasionante, trenzando hilos entre historia y ciencia; literatura, filosofía, arte, música, teatro, redes sociales, cine y televisión, entre otras disciplinas para ofrecer una visión holística del ser humano. Porque los humanos somos lo que nos contamos y este libro totémico compendia esa historia de la ficción que somos, tan real".

Jorge Volpi se mostró encantado de recibir el Premio Viajero en el Tiempo con las siguientes palabras. "Siempre me defino más por lo que no soy que por lo que soy. Y, más que cualquier otra cosa, me considero un científico frustrado. Desde que a los 12 años vi 'Cosmos', de Carl Sagan, imaginé una vida cerca de las estrellas, las galaxias o los agujeros negros que al final solo encontré en la literatura. Desde entonces, tanto en mi trabajo como escritor como en el que he desarrollado como gestor cultural y programador, siempre he intentado reunir esas dos culturas que, según C. P. Snow, nuestro tiempo se ha empañado en separar: la ciencia y la cultura, la ciencia y el arte, la ciencia y la literatura. Por eso me emociona especialmente recibir el premio Viajero en el Tiempo del Festival Gravite de Granada, dedicado justo a esta tercera cultura", señaló.

"Antes lo han ganado escritores excepcionales, como Fernando Marías y Rosa Montero, y también divulgadores y científicos empeñados en acercar todas estas disciplinas que comparten la misma herramienta esencial: la imaginación. Gracias al Festival Gravite que me hace, así, estar más cerca de la entrañable ficción que por un momento me convierte en cosmólogo o en astrofísico", terminó.

Los anteriores reconocidos con el Premio Viajero en el Tiempo de Gravite son Fernando Marías ,Rosa Montero, Javier Olivares y El Ministerio del Tiempo, Antxon Alberdi y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el responsable de tecnologías del CERN José Miguel Jiménez Carvajal y el ingeniero de la NASA Carlos García-Galán.

Memorial Fernando Marías

El Memorial Fernando Marías que Gravite creó en 2022 para recordar a la figura de un novelista, guionista y creador incansable, inspirador del propio festival y que dejó una gran huella creativa y cultural en Granada; es este año para la prestigiosa Banda Municipal de Música de Granada.

Para Gustavo Gómez y Jesús Lens, "la Banda Municipal es una de las joyas que tenemos en Granada. Su versatilidad y el amplio repertorio que manejan, su adaptabilidad a todo tipo de escenarios y circunstancias y su capacidad para ofrecer conciertos exquisitos con programaciones originales y diferentes, únicas y exclusivas, repletas de imaginación y referencias musicales, historias, literarias y cinematográficas de lo más variado; hacen de la Banda Municipal uno de los grandes activos culturales de nuestra ciudad", señalan.

"En concreto, la capacidad de su director Ángel López Carreño y sus músicas y músicos para arreglar temas originales de bandas sonoras de películas de todos los tiempos es proverbial. Sobre todo porque consiguen que canciones pensadas para que sean interpretadas por orquestas de cerca de cien músicos, suenen en directo como un auténtico cañón gracias al talento y al esfuerzo de la Banda", destacaron Gómez y Lens.

Formada durante los últimos meses de 1916 gracias a la voluntad y esfuerzos de su primer director, José Montero Gallegos, la Banda Municipal de Música de Granada hizo su presentación oficial el 1 de enero de 1917 durante los populares actos de la Toma. Desde aquellos tiempos, en los que deambulaban por la ciudad figuras como Manuel de Falla, Francisco Alonso, Ángel Barrios o Federico García Lorca, han transcurrido más de 100 años durante los cuales la agrupación no ha cesado de enriquecer la intensa vida musical granadina.

Los anteriores ganadores del Memorial Fernando Marías son el dibujante e ilustrador Javier Olivares, Premio Nacional de Ilustración; el cineasta José Sánchez-Montes y el Cine Club Universitario de la UGR dirigido por Juan de Dios Salas.

El festival Gravite

Gravite es un festival multidisciplinar de carácter popular que reivindica esa tercera cultura que fusiona ciencias con artes y letras. Con el viaje en el tiempo como protagonista, Gravite se puso en marcha en 2018 por Gustavo Gómez y Jesús Lens. Cuenta con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración del Ayuntamiento de Granada, Universidad de Granada-Cineclub Universitario UGR, Emucesa, Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, Parque de las Ciencias, CajaGranada Fundación, Consorcio IFMIF-DONES España y Librerías Picasso.

Un festival cuyo programa está abierto a todas las ciencias, las artes y las letras, defensor de la tercera cultura que permite maridar las disciplinas más diferentes, posibilitando el contacto y la relación directa entre científicos, autores, creadores, público y aficionados.