Los grandes retos que encara Granada en este 2022

Parecía que 2021 traería mejores resultados de los que finalmente ha traído. Sin embargo, a grandes rasgos, no ha sido un mal año. Entre los objetivos propuestos el pasado 1 de enero, se encontraba la vacunación de la mayoría de la población, lo que ha regalado a la sociedad la luz al final del túnel de esta maldita pandemia. No obstante, aún quedan muchas cosas por hacer en la provincia.

En lo social, uno de los retos más importantes es el cese de cortes de luz en la Zona Norte de la capital, así como en otras partes de Granada. Para ello, el Ayuntamiento ha decidido coordinar un plan de acción en el que se trabajará con "medidas contundentes", según afirmó Paco Cuenca hace apenas un par de días.

Andalucía, que ya superó el 90% de población diana con pauta completa de la vacuna contra el Covid-19, ahora tiene el reto de convencer a un gran número de andaluces de vacunarse. Poco a poco, la estrategia ha ido avanzando y ya están siendo vacunados los más pequeños. Además, por otro lado, los mayores ya están recibiendo la tercera dosis de la vacuna. Todo esto en su conjunto ha permitido -y lo seguirá haciendo- que la presión asistencial descienda y los casos en general no sean tan graves como eran antes.

Un reto que ya es una realidad es la creación de distintos barrios en varias zonas de Granada: desde Alquerías y Borde Norte, situados justo por encima de La Chana, hasta la construcción de 542 viviendas para alquiler, con tres actuaciones en la capital, dos en Baza y una más en la Puebla de Don Fadrique.

De cara a un próspero año 2022, un claro ejemplo es GranadaConectada, un proyecto que nace para posicionar la provincia y generar debate en distintos ámbitos, desde la hostelería y el turismo, hasta el deporte, pasando por una larga lista de encuentros 'con los que saben'.

Infraestructuras que no paran de retrasarse

La ampliación del metro es un proyecto que ha comenzado a ver la luz a finales de este 2021. El objetivo tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Granada era hacer uso de los fondos Next Generation para este hecho. Así, la Unión Europea financiará con 68 millones de euros la ampliación sur del metropolitano granadino con una prolongación que discurrirá por los términos municipales de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias, según anunció la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, hace menos de un mes. Por su parte, las obras de la ampliación norte y centro, que no han entrado en la convocatoria de los Next Generation, podrán optar al nuevo Programa Operativo Feder 2021-2027. También en la ciudad, la conexión a través de una nueva calle, entre Camino de Ronda y el barrio de Los Pajaritos ya es casi real.

Otro de los grandes retos a nivel provincial es la mejora de las conducciones de la presa de Rules, cuyas obras se preveía que comenzaran este año, aunque no ha sido así. El avance que ha habido en este sentido es la aprobación de los pliegos de licitación del proyecto de construcción de las canalizaciones, por las que se contempla la construcción de una conducción de 15 kilómetros que darán servicio a alrededor de 2.500 hectáreas de cultivo agrícola. Dado que este es un asunto que lleva postergándose tanto tiempo, los habitantes de la Costa Tropical están cansados de esperar. Así lo reflejaron el pasado 15 de diciembre, cuando cientos de personas se manifestaron en las calles de Granada capital con el fin de revindicar la finalización de las infraestructuras en la comarca litoral.

No obstante, si verdaderamente hay una infraestructura que está siempre presente en la política granadina y nacional es el avance del Corredor Mediterráneo, un tema que parece estar más que estancado. Tanto es así, que después de palabras de unos y otros representantes, la Junta ya mira con desconfianza la verdadera instalación de esta conexión ferroviaria. Sin embargo, todas las instituciones políticas se están uniendo y pidiendo la aceleración del proyecto: es el caso de Diputación, que busca crear un frente común para apoyar el Corredor Mediterráneo. La prioridad es la conexión entre Granada y Almería, según afirma la plataforma 'Granada por el Corredor Mediterráneo'. Es por eso que ya se reunieron los alcaldes de ambas ciudades, así como el de Guadix, Jesús Lorente, quienes piden la "puesta en marcha inmediata" del proyecto ferroviario.

Otra infraestructura ferroviaria que podría mejorar mucho la situación tanto económica como turística de Granada es la Variante de Loja. Esto aumentaría la velocidad comercial del AVE, pues actualmente cuando se aproxima a la capital del Poniente tiene que circular sobre una vía única del siglo XIX. Si bien el proyecto está incluido en los Presupuestos de 2022, parece no ser suficiente para terminar de una manera rápida.

Acuerdos entre políticos

Parece que ha costado a lo largo de este año, pero seguramente los granadinos esperan alcanzar una totalidad estabilidad política en el próximo ejercicio en Granada capital. Si bien la primera mitad del año fue difícil por el cambio de alcalde y traiciones entre políticos que parecían no cesar, las aguas se comenzaron a calmar en julio, con la elección y vuelta de Paco Cuenca a la alcaldía. Ojalá no se remuevan de nuevo este próximo año.

Uno de los grandes retos para toda la sociedad andaluza en general es la preparación de las nuevas elecciones autonómicas, así como las municipales. Ya adelantó Juanma Moreno, el actual presidente de la Junta, que las primeras se celebrarían en "junio u octubre de 2022". Entre los partidos que serán futuros candidatos no sólo se encuentran los clásicos PP, PSOE, Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos, sino que también anunciaron su participación Juntos por Granada y la posible presentación a los votos de la representación de la 'Granada Vaciada'.

Tecnología y ciencia, avance a pasos agigantados

El acelerador de partículas es un proyecto que poco a poco ha ido desarrollándose durante este 2021. Todas las miradas científicas se ciernen sobre Escúzar, donde una superficie de 100.000 metros cuadrados albergará este proyecto tan relevante para la Unión Europea.

Por su parte, la fábrica de Rovi en Granada ha sido una de las merecidas protagonistas de este año en cuanto a avances científicos. La colaboración con Moderna en la fabricación del principio activo de su vacuna contra el Covid-19 situó a Granada en el mapa mundial. Según las previsiones, la empresa desarrollará 1.400 millones de dosis anuales de la vacuna en 2022.

Otra cosa no, pero los avances tecnológicos no cesan en Granada. De hecho, la inteligencia artificial ha llegado a la Universidad de Granada (UGR) gracias a Indra y a Google, que se implantarán en la parcela SIP-02 donde se ubica el edificio BioRegión, en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS). El Ayuntamiento ha tenido un gran papel en este trámite, pues la titularidad de este edificio, sede de ambas empresas informáticas, se ha cedido recientemente a la UGR.

El baloncesto en Granada puede tener un año redondo

El año pasado cualquiera lo hubiera dicho, pero esta vez, la situación es completamente distinta: el Granada CF preocupa y para el equipo rojiblanco el mayor reto en 2022 es seguir perteneciendo a la Primera División. El conjunto nazarí no comenzó la temporada a la altura que se esperaba. ¿La causa? Algunos dicen que la marcha de Diego Martínez ha podido tener algo que ver. Lo cierto es que ya desde el minuto cero, el curso no empezaba bien para los que posteriormente guiaría Robert Moreno. Una triste eliminación de los rojiblancos de la Copa del Rey ante el Mancha Real podría verse como un tiempo extra con el que poder centrarse para continuar en La Liga con la cabeza bien alta, en lugar de sobrevivir a cada partido de las peores maneras.

Los rojinegros, por su parte, lo intentaron. El sueño de la ACB se les escapó de las manos de nuevo ante un Breogán que luchó con uñas y dientes y que, pese a estar en el Palacio granadino, terminó pisando el sueño del Covirán, con un contundente 57-83. Ahora, el reto es lograrlo de una vez esta temporada, y parece que, de momento, va bien la cosa. El último encuentro fue un triunfo con el que despedir el año.

La casa del Fundación CB será además el lugar donde se hospede la Copa del Rey de baloncesto, que regresará a Granada del 17 al 20 de febrero de 2022 después de 27 años. Los precios y los horarios de este gran evento ya están decididos para todos aquellos que no se quieran perder la cita.

Grandes aspiraciones culturales

Uno de los retos este 2021 ha sido recuperar el sector cultural tras la apisonadora del Covid-19. Si bien parece que se ha conseguido un poco, pues se ha implantado una nueva normalidad en el regreso de los festivales, los conciertos, el cine y el teatro en la provincia, 2022 también viene cargado de pruebas para la cultura. El gran reto con mayúsculas y negrita para Granada es más a largo plazo: se trata de la Capitalidad Europea Granada 2031, un proyecto que ya lleva en mente años y por el que las instituciones granadinas están luchando con distintas propuestas. Algunas como el Plan Alhambra, cuyas comisiones de seguimiento e interpretación se comenzaron a constituir en junio o las actividades realizadas para la conmemoración de las Jornadas Europeas de Patrimonio.