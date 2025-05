Grand Theft Auto VI se retrasa y ya tiene una nueva fecha de salida

Rockstar Games ha dejado atónitos a sus seguidores en la mañana de este viernes tras salido de su silencio para dar una fecha definitiva y concreta de cuándo saldrá la nueva entrega de Grand Theft Auto, una de sus franquicias más prolíficas y que ha conseguido generar miles de millones de dólares en toda su historia.

La empresa llevaba sin dar noticias al respecto desde su primer tráiler de lanzamiento el 5 de diciembre de 2023. Ya en su momento fue un evento polémico y extraño, pues estuvo envuelto por una serie de filtraciones antes de lo que la multinacional habría deseado. Sin embargo, los fans se quedaron bastante satisfechos y contentos al conocer información al respecto de esta nueva entrega y, sobre todo, de poder por fin ponerle una fecha estimada: el año 2025.

Pero en el día de hoy, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales y página web, el estudio ha anunciado que GTA VI llegará a las tiendas el 26 de mayo de 2026, marcando así el regreso de una de las sagas más icónicas de la historia de los videojuegos un año después de lo que tenían previsto en un origen.

Por parte de la desarrolladora lamentan profundamente el retraso en la fecha de salida del videojuego, ya que son plenamente conscientes de la expectación y el fanatismo que hay alrededor de esta saga. Desde el equipo quieren comunicar que "El interés y la emoción que rodean a un nuevo Grand Theft Auto han sido realmente conmovedores. Queremos agradecerles por su apoyo y su paciencia mientras trabajamos para terminar el juego".

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025