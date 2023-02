Los granadinos se sienten "orgullosos" en el Día de Andalucía, aunque con matices

Este martes 28 de febrero es una fecha señalada para todos los andaluces, ya que es del día en el que se celebra la festividad de la comunidad. Es un momento del año especial para todos aquellos que se sienten orgullosos de ser parte de ella, aunque también para quienes desean reivindicar aquellas mejoras que, a su juicio, Andalucía necesita.

GranadaDigital ha salido a la calle en la víspera de este festivo para recopilar las opiniones de los ciudadanos respecto a su comunidad y dar voz a las reclamaciones o sugerencias de la población, que, en su mayoría, reconoce sentirse orgullosa de su origen, aunque también hay hueco para algunas quejas en torno a la sanidad pública y la política.

Un estudiante, nativo del centro de la capital, también lamenta tener la sensación de convivir con ciertas etiquetas. "Ser andaluz conlleva una serie de estereotipos con los que tenemos que lidiar constantemente respecto al resto de la población", manifiesta. Al mismo tiempo, lamenta que "es triste nacer en Granada porque es cuando menos la aprecias. La ciudad es preciosa, pero te das cuenta sobre todo cuando hablas con gente de fuera. La tengo muy normalizada y siento que debería de apreciarla más", asegura.

Una gran parte de la ciudadanía consultada presume de sus orígenes. "Yo estoy orgullosa de ser andaluza, a mí de la comunidad me gusta todo. Esta zona de la Avenida de la Constitución me encanta para pasear, me trae recuerdos de mi niñez", relata una de las encuestadas. Otro vecino del barrio de Las Angustias declara que está "muy orgulloso de ser de Granada", que es "muy bonita".

Y es que Andalucía es una comunidad cuyos habitantes se sienten muy arraigados. Un nativo de la provincia explica que lleva seis años fuera trabajando y echa mucho de menos su ciudad. "Me encantan Granada y Andalucía y estar aquí en mi tierra", asegura. Otra vecina, oriunda de la región, pero afincada en Baleares hasta hace unos días, comenta que cada vez que venía de visita sentía que este era su sitio y que su idea "siempre era volver".

Un residente de la localidad de Pedro Martínez apunta directamente a la sanidad como aspecto en el que progresar en Andalucía. "Se pueden mejorar mucho las colas en el médico, las listas de espera, cuando hace falta una cita médica y te la dan en quince días... es una cosa que deben mejorar", reclama.

En esa línea, un vecino del barrio del Albayzín apunta hacia la descentralización de las competencias de gobierno en la zona. "Creo que se puede mejorar con una mayor desconcentración en las provincias, alejar un poquitín el centro de poder de Sevilla y trasladarlo a cada una de las provincias que componen la comunidad", apostilla. Otro habitante de Albolote apunta también hacia los políticos, alegando que "miran para ellos y sus intereses, como ya sabemos todos".

Preguntados por qué hace especial a la región, los encuestados mencionan la gastronomía y el espíritu de la ciudadanía. "En Andalucía siempre hay más alegría, será por el sol o por las tapas y el vino", expresa un vecino.